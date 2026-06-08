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南科旁房價漲不動？ 信義房屋揭價格差異關鍵

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
信義房屋專家表示，南科周圍腹地大，有都市計畫用地與非都市用地，住宅坐落於不同種類建地、周邊機能成熟度不同，使房價行情有些參差。照片／信義房屋提供
信義房屋專家表示，南科周圍腹地大，有都市計畫用地與非都市用地，住宅坐落於不同種類建地、周邊機能成熟度不同，使房價行情有些參差。照片／信義房屋提供

網友熱議南科附近善化、新市房價是「漲不上去」還是「已經很貴」。信義房屋專家表示，南科周圍腹地大，有都市計畫用地與非都市用地，住宅坐落於不同種類建地、周邊機能成熟度不同，使房價行情有些參差；但若以南科周邊重劃區而言，預售案4字頭、成屋3字頭，皆是合理行情，近期也沒有明顯掉價。

根據實價登錄，今年1~4月，善化區共85筆成屋實登資料，排除1樓與特殊交易，大樓與華廈最高成交單價41.62萬，3字頭以上成交案件占近2成；新市區共57筆成屋實登資料，大樓與華廈最高成交單價35.05萬，3字頭以上成交案件占2成。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，善化與新市房價「比較參差」，主因是區內有都市計畫用地與非都市計畫用地，若住宅坐落在非都市計畫區域的「甲建」或「乙建」土地上，本身是比較小型的華廈、沒有公設、沒有臨主要幹道，周圍環境大都為低矮瓦舍或農田，生活機能也不成熟，通常價格都會比都市計畫區內重劃區或區段徵收的住宅價格低2~3成，大樓或華廈成交單價可能尚在2字頭，但若是南科周邊重劃區內的推案，預售案4字頭、新成屋3字頭，均屬合理行情。

張榮指出，若一個地區人口外移、沒有產業，相對建商也不會推案，沒有供給量之下，交易量自然也會停滯；反觀南科周邊，近期建商推案速度確實受到政策、房市大環境影響有所趨緩，但也因此，房價維持相對平衡穩定，並未有崩跌、大幅讓利的跡象出現，議價空間多在5%至10%以內。加之南科的產業鏈不斷在擴張，北部、中部工程師「南漂」帶來人口成長，無論是有租屋、購屋，或是投資置產需求，都讓區域交易價量維持在一定水準。

南科 房價

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