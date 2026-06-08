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世界食安日 食藥署倡導預防食品中毒「五要二不」

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

食藥署表示，每年6月7日為「世界食品安全日(World Food Safety Day)」，2026年世界食品安全日主題訂為「From burden to solutions—safe food everywhere（從負擔到解方—安全食品無所不在）」。

面對食源性疾病對民眾健康的威脅，「數據就是力量」，透過科學數據分析掌握風險，轉化為保護民眾健康的具體管理「解方」，結合政府、產業與消費者的集體力量，確保安全食品無所不在。

食藥署運用食品中毒通報與監測資料進行統計分析，掌握病因物質季節性流行趨勢。例如：11月至隔年4月為諾羅病毒高峰期，3月至8月為沙門氏桿菌、仙人掌桿菌及金黃色葡萄球菌；8月至10月為腸炎弧菌等細菌性食品中毒高風險期，並提醒業者及民眾依季節特性預防食品中毒。

另為強化餐飲業者與民眾食品中毒防治知能，食藥署持續透過衛教宣導教材，包括英語等6種外語教材，供衛生講習或自主學習使用。

食品安全管理的重要性在於「科學決策」與「風險轉化」。當政府掌握充足的監測數據，就能將潛在的健康風險從「不可見的負擔」轉化為「可控的解方」。呼應食安管理必須從源頭數據監測到末端消費監督，落實全程守護。

食藥署特別邀請餐飲界主廚，共同宣導預防食品中毒的「五要二不」原則，如何融入日常食物製備的過程中。另製作「食安當道：遵守五要二不原則！爭奪明星廚神寶座！」宣導影片，也邀請民眾一同響應「世界食品安全日」，可於「食用玩家」官方臉書觀看影片及參與活動。

食藥署 消費者

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