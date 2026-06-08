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生物燃料隨油價飆升 恐推升全球糧食危機

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
隨著油價因地緣政治衝突而飆升，全球對生物燃料的需求正加劇糧食危機與肥料短缺。（Photo by Eelco Böhtlingk on Unsplash under C.C License）
隨著油價因地緣政治衝突而飆升，全球對生物燃料的需求正加劇糧食危機與肥料短缺。（Photo by Eelco Böhtlingk on Unsplash under C.C License）

全球競相搶奪生物燃料！隨著油價因地緣政治衝突而飆升，各國將農作物轉化為燃料並持續耗費大量土地資源，使得全球對生物燃料的需求正加劇糧食危機與肥料短缺。專家呼籲，各國政府應優先推動電動化與再生能源，避免燃燒糧食作物以落實永續性的能源轉型。

糧食作物替代燃料

衛報》報導，全球地緣政治衝突導致能源與化學肥料供應受阻，而糧食作物轉化為車用燃料更是進一步推升通膨，最終威脅到全球窮困人口的生存。專家警告，這種做法不僅消耗大量寶貴的耕地與資源，其碳排放量甚至可能高於傳統石化燃料。

事實上，在全球油價飆升的情況下，各國政府擴大使用生物燃料恐將引發糧食危機，並使世界面臨嚴峻的環境與人道挑戰。未來應加速轉向電動化與再生能源，才能更有效地解決能源需求並守護全球糧食安全。

轉向電氣化永續策略

CleanTechnica》指出，隨著各國政府試圖透過提高燃料混合比例來因應高油價，全球對生物燃料的需求急劇增長，預計到2030年將大幅上升70%，加劇了全球化學肥料的短缺問題。

如今，以糧食作物替代燃料的趨勢正威脅全球的生態平衡與物資穩定，未來應優先考慮廢棄物利用與非食用的原生植物，而轉向電氣化才是減輕土地與糧食壓力的永續策略。

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再生能源 地緣政治

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