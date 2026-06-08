新北熱門點閱豪宅 「東方富域」奪冠、新莊也有一棟上榜

新北市人口多，加上近年重大建設持續到位，逐漸受到高資產族群關注。永慶房產集團以央行豪宅門檻6千萬元為篩選條件，統計新北市近一年於永慶房仲網上點閱率最高的前五名熱門高價住宅社區。數據顯示，板橋區「東方富域」奪下點閱榜首，板橋區更以3案入榜，成為本次榜單中聲量最為強勢的行政區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，「東方富域」由知名的麗寶建設興建，坐落板橋市中心核心地帶，鄰近新北市政府、誠品、板橋車站，更可透過空中廊道直通大遠百商場，地段位置精華。

社區以雙併、四併住宅規劃為主，在公設上，有游泳池、視聽室、國際宴會廳、交誼廳、KTV室、三溫暖、雪茄室等設施，近五年實價登錄單價區間落在每坪71至99萬元之間，較台北市豪宅更為親近，成為關注焦點。

同樣位於、鄰近新板特區的，分屬點閱亮第三和第四名的「世界花園橋峰」與「馥華雲鼎」則各有不同特色。

「世界花園橋峰」主力坪數81至111坪，也是榜單上交易量最多的建案，規劃特色在於空中花園設計，以及規模達1,300坪的休閒會館，即便在豪宅社區中，亦屬少見的頂級配置規格，因此獲得許多高資產族群的矚目。

「馥華雲鼎」坐落在縣民大道一段，一層一戶，主打127至146坪大坪數格局，是區域內較為稀有的百坪住宅，梯廳空間完整歸屬住戶使用，內部則有四面採光，在隱私性與採光條件上均有相當優勢，同時也延續馥華集團擅長的飯店式經營，是高資產族群換屋或資產配置的熱門選擇之一。

點閱排名第二的新莊區「遠雄九五」，為42層樓的摩天大樓，完工時是全台最高的純住宅大樓，獨特的景觀視野也是該案最受矚目的亮點之一。

陳金萍指出，遠雄九五位於新莊副都心核心地段，由知名遠雄集團打造，基地面積逾2千坪，住宅主力坪數則在百坪以上，其推行的「新三代宅」概念，主打大坪數空間內的「共居不同居」彈性規劃，讓住戶在保有個人隱私的同時，又能隨時隨地的聯繫家人情感。

同時，社區配置頂級私人會所、浮空無邊際泳池及高空酒吧，也使其在高端置產族群中維持高度的討論熱度。

榜單第五名由新店區「養心殿」拿下，主力坪數83至115坪，單價區間則落在51萬元至63萬元之間。陳金萍表示，「養心殿」位在五峰重劃區內，近新店裕隆城。社區內規劃獨特的景觀和綠化措施，整體設計風格寬敞大氣且富人文底蘊，吸引追求「鬧中取靜、離塵不離城」生活型態的高資產族群。