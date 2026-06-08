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菲律賓強震 觀光署：目前未接獲我國旅行團受影響

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

菲律賓南部外海今天發生規模7.8強震。中央氣象署也在今上午7時48分發布海嘯消息，並將嚴密監視海嘯的後續影響，隨時提供最新資訊。另外，交通部觀光署指出，經查目前未有台灣旅行團受到地震影響，將持續關注及適時回應。

根據外媒報導指出，震央位在民答那峨島（Mindanao）沙蘭加尼省（Sarangani）以西約24公里，深度35公里；菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology）則測得震源深度10公里。當地有許多建築物受損，部分民宅也倒塌。警方同時證實至少有1死4傷。

對此，觀光署表示，目前並未接獲旅行社通報有團體受到地震影響，經洽駐菲律賓台北經濟文化辦事處及主要旅行業公協會表示，目前也未接獲有旅行團受影響的相關訊息，觀光署將持續關注及適時回應。

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