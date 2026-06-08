林佳龍：感謝土木技師實現城市願景 築起社會韌性

外交部長林佳龍7日出席「土木技師公會全國聯合會大會第12屆第2次會員代表大會」，與來自全國的土木技師交流，並感謝全國聯合會理事長施義芳邀請。林佳龍表示，土木技師的工程專業，不僅實現城市願景、築起社會韌性，也是把台灣帶向世界的重要力量。

林佳龍表示，前陣子他接受台北市土木技師公會專訪時曾分享，很多人談公共建設，想到的是道路、橋梁、車站、港口，或一座漂亮的地標；但一項工程背後，從可行性評估、規劃設計、地質水文、結構安全、施工管理、監造品管，到後續維護，每一個環節都不能僥倖。「土木技師的專業，正是在這些看不見但又非常關鍵的地方。」

林佳龍指出，近期完工的淡江大橋，融合工程技術、城市美學、交通功能與河口景觀，大家都稱讚它像藝術品；而能實現這座藝術品，所仰賴的是每一位工程人員精準的計算，以及豐富的經驗。

林佳龍表示，台灣位在地震、颱風、豪雨頻繁的環境，工程建設必須經得起天然災害的考驗，這不僅關係到人民生活，也關係到全社會防衛韌性。

林佳龍指出，他上任外交部長後推動「榮邦計畫」，從巴拉圭的台巴智慧科技園區、史瓦帝尼台灣產業創新園區，到與波蘭、菲律賓的各種合作項目，以及跨越國界的資通訊、智慧醫療服務等，都需要工程專業的協助。未來也期待有更多土木技師參與國際合作與援外工程，讓台灣的工程實力、城市治理經驗與智慧解決方案走向世界，並和民主夥伴共創繁榮。

林佳龍也分享，高中升大學時，曾在「社會科學」與「土木工程」學系之間猶豫。當時會對土木工程感興趣，是因為土木與建築有關，他希望打造宜居住宅和公共建設，透過建設改變城市。

林佳龍表示，雖然最後走上公共服務的道路，但從台中市長、交通部長，再到外交部長，他始終相信，工程師務實、精準、面對問題的精神，是推動公共事務最重要的力量。