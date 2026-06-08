生技投資論壇7月15日登場 國際創投齊聚台灣尋找標的

2026亞洲生技大會將於7月15日至19日登場，其中備受矚目的投資論壇將聚焦投資策略趨勢，並具國際化與多元化規格，吸引來自歐美及亞洲的一線創投、家族基金、企業創投（CVC）與投資銀行等跨國機構資本齊聚台灣。

亞洲生技大會今天透過新聞稿指出，今年特別邀請美國宏道資訊（BroadVision）創辦人陳丕宏，將以「The Top Five AI Commandments（人工智慧的五大天條）」為題發表專題演講，成為本屆焦點，期間更有27家新創路演（Road Show）競逐，爭取策略投資青睞。

面對環境變化，台灣生物產業協會副理事長馬海怡表示，精準投資時代已到來，近年創投資金已從過去被動等待標的上門，轉變為企業創辦「VentureCreation」模式，也就是投資人先鎖定特定的市場應用需求，從而主動尋找合適投資標的，藉此深度注入資金、人才資源，強力主導公司產品線的存續與發展策略。

台灣生物產業發展協會常務理事曾惠瑾指出，隨著全球大型藥廠持續面臨專利懸崖壓力，藉由外部創新尋求成長已成主流，技術授權、共同開發、策略投資與併購需求大增，亞洲成為跨國藥廠創新技術來源。

曾惠瑾說，台灣資本市場也展現強勁支撐力，隨著今年「再生醫療雙法」實施，加上政府「健康台灣」政策全力推動，截至今年第2季，已有超過10家生技醫材企業規劃進入資本市場。

今年的生技投資論壇將於7月15日下午及16日上午登場，聚焦「策略投資」、「全球趨勢」與「建構成功的醫療科技投資」三大主軸。期間將穿插從數十家國內外候選名單中脫穎而出的15家藥品、12家醫材，共計27家新創進行公司路演，將爭取國際一線投資機構的青睞。

亞洲生技大會指出，近年AI技術深度導入醫藥生技領域，打破過去生技產業「十年磨一劍」的漫長研發週期，這項變革也吸引了眾多IT產業投資人的目光。本屆主題演講者陳丕宏近年便布局生技新創，投資標的橫跨台灣等地的醫材與新藥研發領域。