海砂屋變黃金！聖得福奪「內湖江南街」7千坪都更案 地主1坪換1坪

有都更大王之稱的聖得福建設再下一城，拿下北市「內湖江南特區」都更案，基地面積達7,000坪以上，一舉超越「貿七國宅」都更案，為目前台北市最大民辦都更案。業內預期，三到五年內，台北市都更大案可望遍地開花。

聖得福執行長洪正雄表示，該案位在江南街71巷，目前一期、二期及三期皆已經送件都更程序，三大塊基地面積分別為2,644坪、2,178坪及2,446坪，合計基地面積達7,268坪，地主戶共588戶，每案總銷約200億元，合計涵蓋地主戶總銷達600多億元以上，其中公司約可分回200多億元。

洪正雄表示，該案為海砂屋，建物老舊問題嚴重，存在相當高的居住安全風險，一、二及三期進場整合約三個多月，順利同意比例達九成以上，目前還陸續整合五、九、十、11期，未來整個「內湖江南特區」更新範圍有機會擴大至約1.2萬坪，將成為北市少見的大型造鎮型都更開發案。

在產品規劃上，該案將以純住宅社區定位打造，建築外觀將邀請知名建築師李文勝操刀，燈光設計則由國際級照明設計師袁宗南負責。洪正雄表示，未來公設將集中於一樓配置，並透過大面積綠化及步道系統串聯整體社區，希望打造兼具住宅品質與都市景觀的新型態生活聚落。

洪正雄指出，過去不少開發商認為七層樓國宅更新難度高，原因在於戶數多、分配複雜，加上獲利空間有限，因此多半裹足不前。不過江南特區具備土地持分大的優勢，加上基地面積大，多數地主都能達到「一坪換一坪以上」，部分條件甚至可額外取得停車位，且更新後資產價值亦顯著提升。

談到都更都整合關鍵，洪正雄指出，地主對都更最大的疑慮在於分配不透明與開發風險，但近年專業都更團隊逐漸成熟，透過公平、公正、公開機制，以及完整法務、財務與建築規劃服務，大幅提升地主參與意願。此外，公司也透過與營造廠、建材商及相關協力廠商策略結盟，以量制價降低開發成本，再將部分效益回饋給地主，創造多方共贏局面。

至於聖得福未來推案規劃，洪正雄表示，目前在手都更案量逾40筆，範圍包括內湖、大直、大同、信義、大安區等，明年預計推出三案，包括與長虹建設合作總銷逾百億元內湖「怡翠園」、總銷約30億元「南港忠孝東路六段」案、總銷20億元「民權東路五段」案，此外，公司在手案量豐沛，預計2028年起，每年可穩定推出3個以上的建案。