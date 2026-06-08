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長榮航空總經理孫嘉明擔任IATA理事會成員 成為首位台籍理事

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國際航空運輸協會理事長威利．沃爾什（左）歡迎長榮航空孫嘉明總經理（右）加入IATA理事會，共同開創IATA的策略方向與航空產業發展重點。圖／長榮航空提供
國際航空運輸協會理事長威利．沃爾什（左）歡迎長榮航空孫嘉明總經理（右）加入IATA理事會，共同開創IATA的策略方向與航空產業發展重點。圖／長榮航空提供

國際航空運輸協會昨於巴西里約日內盧舉辦第82屆年度大會，會中決議選出長榮航空總經理孫嘉明擔任IATA理事會成員，長榮航空為唯一首家參與IATA理事會事務的台籍航空公司。孫嘉明表示，長榮航空將攜手國際同業，共同為航空業的永續發展盡一份心力。

國際航空運輸協會（International Air Transport Association, IATA）是一個由全球各國航空公司組成的非政府國際組織，自1945年成立以來，已成為航空業最具影響力的機構，總部位於加拿大蒙特婁，並在瑞士日內瓦設有執行辦公室，全球有超過360家航空公司成員，其運輸量占全球航空80%以上。

IATA作為全球航空產業體系的核心，扮演著串聯全球航網與確保營運標準化的關鍵角色，例如管理全球機場代碼、全球航空公司代碼。透過IATA的清帳計劃（Billing and Settlement Plan, BSP）以及新分銷能力（New Distribution Capability, NDC）等前瞻性技術標準，航空公司得以在複雜的跨國營運中大幅降低行政門檻，並與國際市場無縫接軌。

昨天IATA於巴西里約日內盧舉辦第82屆年度大會（IATA Annual General Meeting），會中決議選出長榮航空孫嘉明總經理擔任IATA理事會（Board of Directors, BoD）成員，長榮航空為唯一首家參與IATA理事會事務的台籍航空公司。

IATA理事會是組織內最高核心決策領導機構，負責監督國際航協的策略方向與治理、核准重大政策與治理架構，理事會內共有四大委員會，分別是「治理暨績效委員會」、「產業策略暨政策委員會」、「財務、風險暨審計委員會」和「會員委員會」。

孫嘉明表示，非常榮幸代表長榮航空成為首位進入IATA理事會的台籍成員，這不僅是長榮航空走向國際組織核心的起點，也是台灣民航深具意義的里程碑。站在這個國際民航組織最高決策平台，長榮航空將攜手國際同業，共同為航空業的永續發展盡一份心力。

國際航空運輸協會理事長威利．沃爾什（Willie Walsh）表示，非常高興地歡迎孫嘉明總經理加入IATA理事會，期待藉助他在客運與貨運領域的豐富經驗，共同開創IATA的策略方向與航空產業發展重點，並持續監督IATA的各項會務運作。

長榮航空

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