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央行鬆綁第二屋 首波房市換屋資金規模曝光

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

央行將第二屋貸款上限從5成提高到6成後，換屋族資金蓄勢待發。台灣房屋根據央行信用管制資料，統計自然人第二戶房貸撥款金額，今年4月總計達47.9億元，雖較3月減少，但與去年同期44.7億元相比，年增7%。

觀察4月近48億撥貸金額，有14億元是3月下旬第二屋房貸成數上調後撥貸，以上限6成推算，意味著有24億元的換屋資金，於政策鬆綁後隨即停泊到房市，是管制放寬後的第一波受惠者。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行3月下旬微幅放寬第二屋信用管制，讓面臨資金壓力的換屋族看到一絲曙光，但房貸從申辦到撥款，通常需耗時至少1個月，所以能在政策鬆綁後第一時間撥貸的案件，多半是已於年初簽約購屋，又恰好於3月下旬後對保撥付的少數買家，所以整體規模不會太大。

此外，由於政策放鬆的幅度不大，房市景氣也還處於盤整階段，且3月有不少因年初春節長假遞延撥付的案件，墊高比較基期，因此4月第二屋房貸的撥款金額與3月相比不升反降，暫無先前外界憂心政策放寬恐導致資金快速湧入房市的情況。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，4月第二屋房貸撥款金額雖較3月減少，但比去年小增7.1%，主要是去年下半年以來，打炒房政策陸續滾動式調整，市場環境較以往友善；加上不動產放款集中度下降，銀行融資彈性有所提升，且今年新案交屋量大，買新賣舊換屋族，貸款金額也相對高，今年4月第二屋貸款較去年成長。

張旭嵐指出，第二戶房貸未因信用管制放寬而激增，顯示當前房市氣氛相對理性，投機成分已相當低，符合央行導引市場「軟著陸」的目標，但為了避免重燃房市的上漲預期，央行短期內不至於大動作解除信用管制。

因此展望往後的政策走向，應會以「硬中帶軟、緊握輕放」為原則，採漸進式小幅鬆綁的調整步調，平衡「打炒作、護自住」的政策尺度，以利軟著陸持續發酵。

央行信用管制自然人第2戶房貸撥款金額統計。資料來源／台灣房屋
央行信用管制自然人第2戶房貸撥款金額統計。資料來源／台灣房屋

房市 房貸 央行

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