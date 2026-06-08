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中捷綠線文心崇德、市政府站土開案簽約 銜接紅、藍線打造雙地標

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
市政府站土地開發大樓完工模擬圖。圖／台中市政府提供
市政府站土地開發大樓完工模擬圖。圖／台中市政府提供

台中捷運綠線土地持續開發，文心崇德站（G6）及市政府站（G9-1）兩處捷運交會站土地開發案已完成簽約，並進入規劃設計階段，未來將分別銜接捷運紅線及捷運藍線，成為台中軌道建設重要節點。中市捷工局表示，兩案以捷運導向發展（TOD）為核心，結合商業、住宅、辦公、旅館及公共服務等多元機能，透過「都市針灸術」概念精準活化城市關鍵節點，打造台中軌道城市雙核心與雙地標。

捷工局長蘇瑞文表示，文心崇德站（G6）土地開發案結合捷運、郵局及住宅3大功能，採垂直整合開發模式，導入台中特色「宜居建築」理念，透過提高綠覆率、優化步行環境及完善夜間照明，提升公共空間品質與生活機能，帶動周邊商圈與社區發展，成為北屯地區重要生活服務節點。

至於位於七期新市政中心的市政府站（G9-1）土地開發案，市府規劃約2萬9781坪複合式開發空間，將導入商場、企業辦公、共享空間及國際旅館等多元機能，並結合智慧管理、節能節水及綠建築設計，打造兼具商業活力與永續發展的城市新地標。未來除可提升七期整體機能外，也將進一步帶動會展、觀光及商務發展。

捷工局指出，捷運土地開發是推動城市轉型的重要策略，透過文心崇德站（G6）與市政府站（G9-1）兩大交會站開發案，不僅提升捷運服務效益，也將進一步活化周邊環境、帶動產業發展與城市更新。

市政府站土地開發大樓現況圖。圖／台中市政府提供
市政府站土地開發大樓現況圖。圖／台中市政府提供

台中捷運

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