地段為王？ 李同榮：AI時代「房價邏輯」已開始改變

房市趨勢專家李同榮表示，全球進入AI資本化時代，房市邏輯已經開始改變。過去二十年，台灣房市主要依靠低利率、資金氾濫與土地稀缺推動房價上漲，未來真正決定房價與房市發展的核心，不再只是土地與地段，而是產業聚落、人口流向、科技資本與城市競爭力。

李同榮指出，AI時代最重要的特徵，就是資本開始高度集中。全球資金大量流向AI、半導體、雲端運算、高速算力、科技供應鏈。台灣因擁有完整半導體產業鏈，成為全球AI資本核心區之一。

在AI資本化下，台灣房市正在形成四大需求結構與市場動能：

第一，房市需求聚焦「科技聚落」與「高鐵軌道」廊帶。

科技產業快速擴張，高薪科技人口持續增加，資金將集中於科技聚落與核心城市。未來真正受惠核心區域，不再只是傳統老城區，而是：「AI科技聚落園區」與「高鐵軌道經濟廊帶」周邊。

因此，科技人口流向哪裡，房價支撐力就會集中在哪裡，未來房市也將從「地段邏輯」進入「科技聚落邏輯」。

第二，AI科技聚落崛起，創造科技人口與房市新需求。

AI科技產業的爆發力，將使未來人口加速流向核心城市、科技聚落與就業機會集中區。反之，未受惠地區則可能逐漸成為人口流失區與邊陲弱化區。

因此，未來房市將正式進入「區域分化、人口分化、價格分化、產品分化」的新時代。未來房價不再全面普漲，而是「核心區續強、邊陲區弱化」，形成「強者恆強、弱者恆弱」的新格局。

第三，AI智慧宅誕生，刺激都更時代全面來臨。

目前大量住宅已超過40年屋齡，未來耐震、安全與都市更新需求快速增加。建商競爭核心，不再只是蓋房子，而是不斷強化「土地整合能力、都更整合能力、危老重建能力」並結合AI智慧宅、智慧城市與ESG住宅需求。

未來建商不只要具備高度整合能力，更必須透過AI智慧宅與智慧生活圈創新需求，才能掌握下一波開發主導權。因此，未來真正值錢的，不只是新房子，而是「能整合的土地」與「能創新升級的城市與生活圈」。

第四，AI市場爆發力，帶動商用不動產全面崛起。

AI科技產業不只帶動就業、人口與住宅需求，更將帶動商辦廠辦、商場、園區、共享辦公、AI企業總部等商用不動產需求全面成長。尤其未來企業辦公型態改變後，彈性辦公、複合式商場與科技商辦需求將快速提升。

因此，未來房地產市場最具成長性的，不一定是住宅，而可能是最具吸引力的：「商用不動產」。這也代表市場資金，將逐漸由AI科技股的「機會財」，轉向商用不動產的「資產財」配置時代。