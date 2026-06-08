視航生醫創新 RNA 治療之眼藥臨床進展大突破！SHJ002 啟動國際布局

興櫃生技股視航生醫（7759）8日表示，該公司憑藉榮獲諾貝爾獎理論支持的 microRNA 技術，所開發的創新眼滴劑 SHJ002 正成為國際大廠矚目的焦點。

視航生醫表示，隨著全球生技產業對RNA治療的關注度達到前所未有的高峰，加上近年跨國藥廠如諾華（Novartis）與諾和諾德（Novo Nordisk）分別斥資數億至十億美元重金收購微小RNA（microRNA）研發公司，國際市場對高壁壘、具備突破性機轉的眼科新藥需求日益迫切。

視航生醫指出，旗下的核心產品管線過去皆展現出極為優異的臨床試驗結果。針對全球廣大市場的兒童近視控制眼藥 SHJ002-MY，目前在美國與台灣進行的多國多中心二期臨床試驗，收案病患進度符合試驗規劃與預期，目前已有超過半數的受試者順利完成療程，展現高度的臨床執行力與病患高滿意度 。

展望下半年，視航生醫全面加速推進產品商業化時程。憑藉 SHJ002 在乾眼症（DED）及修格蘭氏症候群（Sjogren's pts）角膜破損修復試驗中，展現顯著優於現行市售藥物的核心臨床數據，以及目前進展順利的兒童近視眼試驗，視航生醫對後續的國際授權成果展現強烈信心。

公司證實，目前已吸引包含歐美與亞洲數家頂尖跨國藥廠（MNC）與眼科指標巨頭的主動接洽，並正式進入實質性國際授權與戰略股權談判階段。

進度順利推展的近視控制二期臨床試驗則預定於 2027 年第1季進行數據解盲；基於該藥物過去在動物實驗中不輸給高濃度阿托品的優異療效與極佳的安全性，若二期解盲成果優異，視航將隨即向美國FDA和台灣食藥署（TFDA）申請突破性療法認定，以大幅縮減未來上市審查時間，力求以最快速度造福全球近視眼兒童。

此外，公司計畫將於 2026 年下半年正式在美國啟動治療乾眼症新藥 SHJ002-DED 的第三期樞紐性臨床試驗，依目前規劃，預計將於 2028 年迎來乾眼症3 期試驗數據解盲。

為了全面擴大公司在 RNA藥物領域的領先優勢，視航生醫證實，旗下全新眼科適應症及新的眼藥劑型開發亦取得重大突破，並預計於 2026 年下半年正式遞交全新的 PCT 國際專利申請。此舉不僅將大幅加深公司在全球RNA眼藥市場的智慧財產權護城河，更使視航的產品線從單一臨床資產，躍升為多維度的全球眼科RNA技術平台，引領全球眼科藥物市場的全面變革，並為當前的跨國授權談判奠定更巨大的商業溢價空間。