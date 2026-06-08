6月24日決選／創業之星選秀 12強晉級

經濟日報第十屆「創業之星選秀大賽」晉級決選團隊名單出爐，公司組及學生組各六組正取晉級，將在6月24日（三）決選並舉行頒獎典禮，公司組與學生組將各選出冠軍一名、優勝兩名。

經濟日報於2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，今年賽事由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心、鴻海科技集團，協辦單位為中華開發資本、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、臺灣企銀、宏匯集團、台新銀行、t.Hub內科創新育成基地。

今年賽事共有140組團隊報名，較第九屆增加22組，連續八年參賽團隊超過100組，包括公司組64組、學生組76組，學生組占比達54%，為歷來學生組參賽比重最高。

公司組六組正取晉級，依簡報順序為：擴核生醫科技股份有限公司、山青股份有限公司、睿田能源股份有限公司、曦星茶業、電電數位股份有限公司、夆泩數位發展股份有限公司；備取一組為奧特智能科技股份有限公司。學生組六組正取晉級，依簡報順序為：Dreamers、牙慧科技、Emoto、智慧製造與量測研究室、喬良文化、SeedSense AI；備取兩組為Dine Monster、AeroSense Bio。

「您只管創業，故事我們來說」，第十屆「創業之星選秀大賽」由經濟日報與台大創創中心、創投顧問公司、金融投資團隊與知名企業等相關專業人士代表籌組評審委員會，統籌選拔作業，公司組與學生組都將選出冠軍一名、優勝二名。

冠軍及優勝團隊可獲得台大創創中心專業輔導；經濟日報將重點報導，增加團隊知名度及曝光能量；公司組、學生組冠軍隊伍將獲頒10萬元、5萬元獎金。

台大創創執行長林文欽表示，今年企業組選題多元，引入AI技術，從工業製程、農業、醫療診斷到心理健康都有涵蓋，AI應用的廣度已經真正滲透到各個生活與產業場域。

學生組的熱情與數量尤其突出，多組學生投入AI創業，將本科專業與AI結合，這種「有根的創新」比純技術堆疊更有長期潛力。

他觀察創業團隊有四大特點，包括以AI Agent技術進入垂直場域應用；有多組以「無需抽血或侵入式手術的早期診斷」為題創業，呼應全球精準醫療市場高速成長的主軸。

台灣進入高齡化社會，帶動創業想法，學生組的高齡照護創業組數占比高，說明年輕世代對這個議題的敏感度；也有觀察ESG趨勢，催生了實際商業需求，選題動機清楚。他認為，今年的創業團隊展現了創業者不只是「會用 AI」，而是有人會問「AI能解決哪些真實的、具體的問題」並付諸行動，是最值得肯定的地方。