金融競爭力論壇7月1日登場／凱基證總座林志宏：資產傳承 一站式服務

政府積極推動台灣邁向「亞洲資產管理中心」，並於高雄設立專區。凱基證券響應政策進駐，首波試辦以三多分公司為主辦據點，鎖定國際證券業務分公司（OSU）境外客戶及境內高資產客群。凱基證券總經理林志宏表示，隨主管機關逐步開放多元跨境投資業務，跨境客戶服務整合正形成結構性機會，高雄專區更具備「專區先行」的制度創新試驗場意義。

經濟日報將於7月1日舉辦「金融競爭力論壇—前瞻亞資中心2.0」，林志宏將出席高峰對談，主題為「亞資中心創富新密碼」。本論壇由臺灣證券交易所、國泰金控、玉山銀行、富蘭克林投顧、富邦證券、凱基證券、永豐金證券、KPMG安侯建業會計師事務所協辦。

為因應高資產客戶日益多元的需求，凱基證券在亞灣專區採取「先整合服務、再提升資金效率」的兩階段策略：第一階段（深化服務與商品開放）：以既有業務為基礎延伸，重點在於深化集團跨境服務協同。目前已獲准試辦業務包括：開放對境外與境內高資產客戶銷售未具投信基金性質的境外基金、透過信託機制提供未上架金融商品以提升效率，並與國際金融業務分行（OBU）、國際保險業務分公司（OIU）進行共同行銷與聯合開戶等。

第二階段（提升資金運用效率）：已向主管機關申請以自益特定金錢信託受益權為擔保的新台幣質借業務，未來可讓客戶在既有資產配置下，進一步提升資金流動性，完善投資與資金調度的整體服務。

另外，高資產客戶極為重視家族傳承，已從單純投資組合績效延伸至稅務、法律與跨代跨境傳承。過往客戶需分別諮詢不同專業人士，易產生資訊分散、決策整合困難的痛點。對此，凱基證於業界首創「專家團隊（Wealth Advisors）」，匯聚投資、稅務、法律與保險等全方位專家，提供「一站式整合解決方案」。透過與亞灣區的結合，專家團隊能為南部頂級客戶提供整合顧問支持，大幅提升傳承規劃的可執行性。

集團旗下凱基人壽也與高雄市府簽署了合作意向書，有利凱基證進一步發揮「ONE KGI」的整合優勢。林志宏指出，集團合作非由單一子公司主導，而是透過PAM（主要客戶經理）與SAM（協同客戶經理）機制運作；各子公司皆可依客戶關係擔任PAM負責整體規劃，並由其他子公司擔任SAM提供投資、融資、保障與傳承等專業。展望未來，凱基證將會持續整合產品與服務界線，並在台灣邁向亞洲資產管理中心的過程中，扮演不可或缺的關鍵領航者。