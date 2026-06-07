台中移居蛋白區開車通勤大增 凸顯大眾捷運建設很急迫

房市降溫，車市卻熱？台中市今年前四月土地增值稅與個人房地合一稅出現顯著衰退，但4月開徵的使用牌照稅額與車輛數，卻逆勢奪下全國雙料冠軍。鄉林不動產研究室分析指出，兩個看似矛盾的數據，反映台中房市「跨區移居」的結構性轉變，因人口快速增加，加上部分移往外圍蛋白區，推升購車與通勤需求。

鄉林（5531）集團董事長賴正鎰指出，面對「人口快速增加、房市外溢、開車人數激增」的城市現狀，台中外圍交通建設腳步應再加快，避免蛋白區因人口湧入造成嚴重的交通壅塞與碳排問題，

賴正鎰建議市政府，應加速海線、屯區的捷運及跨縣市公車系統等路網建置，串聯「多核心生活圈」，以減輕民眾通勤負擔，縮短縣市隔閡，引導中台灣區域城市發展，走向健康、永續的軌道經濟。

根據統計，今年前四月全國土增稅累計實徵222億元、年減11.3%，其中台中市累計實徵淨額約為26.85億元，與去年同期的31.42億元，少了4.57億元，年減幅約14.5%，略高於全國的平均值，與新北市、高雄市名列減少幅度最顯著的縣市。

鄉林不動產研究室指出，受到中央銀行持續性的信用管制政策影響，導致整體不動產市場買氣與土地交易量趨於保守，大額稅款案件與土地移轉件數較去年同期明顯減少所致，顯示台中土地交易市場仍處於「量縮、修正」的沉澱階段。

全國個人房地合一稅4月實徵43.17億元，台中市僅有6.74億元，年減22.2%，更是六都中衰退最嚴重，不僅延續了第1季年減47.2%、跌幅高居六都之冠的低迷走勢，主要受限貸令與買方觀望心理影響，導致台中市不動產短期交易動能放緩。

儘管不動產交易相關稅收因房市降溫而下滑，但財政部115年使用牌照稅開徵資料，以全國使用牌照稅開徵車輛數854萬輛、開徵稅額665億3,120萬元，拆分各縣市數據，台中市開徵車輛數達118萬1,096輛，開徵稅額約95億2,473萬元，開徵稅額及開徵車輛總數均居六都之冠之外，更分別占全國13.8%與14.3%，兩項的佔比也同樣是六都最高。

鄉林不動產研究室指出，這兩項看似矛盾的數據，恰恰透出了台中城市發展的另一面。房市交易雖因政策調控降溫，但台中市高達286.8萬的龐大人口、活躍的產業投資，也因為設籍與常住人口仍在穩定增長，住房需求仍高。

鄉林不動產研究室分析，這一年來雖蛋黃區房價已緩漲，但在中科或台中市區上班的大量首購族與新移居人口，仍有多數人選擇外圍的烏日高鐵特區、龍井、沙鹿，或是中彰快速道路及74線快速道路兩側的太平，大里等區域，這些購屋熱點，都選擇「用距離換取金錢」，讓開車通勤變成了上班的日常。

外圍區域如海線、烏日、屯區等，雖具房價優勢，但在大眾運輸尚未完全普及前，汽車自然就成為這些「跨區新移民」出入市中心通勤、就學與消費的主要交通工具，所以才會導致車輛數與牌照稅額卻雙雙勇奪全國冠軍的核心主因。