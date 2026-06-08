美伊戰爭100天 和平協議依舊遙遙無期 貨櫃海運價還有上漲空間

美伊戰爭在7日屆滿100天，對延長停火的協商依然幾無進展，距離和平協議也遙遙無期。過去100天以來，亞洲－美國航線的貨櫃運價已累計上漲109%，隨著荷莫茲海峽依然實質封閉、油價看漲，運費可能仍有上漲空間。

儘管美國總統川普不斷釋出近期有望與伊朗達成協議的訊息，雙方仍卡在伊朗對於濃縮鈾的態度及美國願意解凍的伊朗資產，且過去一周以來緊張態勢卻升高。美軍中央司令部7日表示，已擊落兩架威脅荷莫茲海峽航運的伊朗無人機，伊朗6日也對美國盟友巴林和科威特發射多枚飛彈。

另據彭博資訊、路透及英國金融時報（FT）等多家媒體報導，美國正考慮以伊朗部分遭凍結的資產，補償中東盟國遭伊朗攻擊所受到的損害，可能使延長停火與重啟荷莫茲海峽的協商進一步降溫。

由於荷莫茲海峽實質封閉，貨輪必須繞道，新加坡及巴生港等東南亞航運中心成為備用港，使貿易航線的業務能量壓力擴散到波斯灣以外地區。

Xeneta數據顯示，亞洲－美國西岸每只40呎貨櫃平均運價5日漲至3,933美元，比一周前上漲20%，從美伊2月28日開戰以來，更漲109%。

亞洲－西北歐航線運價過去一周來更上漲27%，報每只40呎櫃3,649美元，從美伊開戰以來累計漲逾50%。

Drewry的最新數據也顯示，多條長途航線運價大漲，且過去一周短期運費的漲幅達到一年來最大。

運價大漲的主因是航運業者增收燃料附加費，要求進口商分擔能源價格大漲所新增的航運成本，而且7、8月一向是進口商重建貨品庫存的大旺季，貨主提前預訂艙位，導致艙位緊俏，也推升運價。

Xeneta機構首席分析師山德表示，「港口運作受到干擾，嚴重影響供應鏈，尤其是東南亞擁有全球重要的轉運中心，使跨太平洋航線的運價大漲」。

他說，由於擔憂油價到下半年時仍可能居高不下，因此運價仍可能還有上漲空間，「新一波運價上漲的動能正在醞釀中，如果貨主準備提前進口貨品，航運業者將不斷拉高運費」。

並非只有海運貨物的運價大漲而已。美國5月物流業經理人指數顯示，5月美國運輸成本漲幅是該指數創立十年來最大。