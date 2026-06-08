快訊

海域對峙… 海巡署7艦艇監控驅離陸船 主權管轄兩岸互喊話

國人最新健保藥品用量統計 超高齡社會「這款藥」用量高達2.4億顆

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊戰爭100天 和平協議依舊遙遙無期 貨櫃海運價還有上漲空間

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美伊戰爭在7日屆滿100天，對延長停火的協商依然幾無進展，距離和平協議也遙遙無期。過去100天以來，亞洲－美國航線的貨櫃運價已累計上漲109%，隨著荷莫茲海峽依然實質封閉、油價看漲，運費可能仍有上漲空間。運輸貨櫃示意圖。美聯社
美伊戰爭在7日屆滿100天，對延長停火的協商依然幾無進展，距離和平協議也遙遙無期。過去100天以來，亞洲－美國航線的貨櫃運價已累計上漲109%，隨著荷莫茲海峽依然實質封閉、油價看漲，運費可能仍有上漲空間。運輸貨櫃示意圖。美聯社

美伊戰爭在7日屆滿100天，對延長停火的協商依然幾無進展，距離和平協議也遙遙無期。過去100天以來，亞洲－美國航線的貨櫃運價已累計上漲109%，隨著荷莫茲海峽依然實質封閉、油價看漲，運費可能仍有上漲空間。

儘管美國總統川普不斷釋出近期有望與伊朗達成協議的訊息，雙方仍卡在伊朗對於濃縮鈾的態度及美國願意解凍的伊朗資產，且過去一周以來緊張態勢卻升高。美軍中央司令部7日表示，已擊落兩架威脅荷莫茲海峽航運的伊朗無人機，伊朗6日也對美國盟友巴林和科威特發射多枚飛彈。

另據彭博資訊、路透及英國金融時報（FT）等多家媒體報導，美國正考慮以伊朗部分遭凍結的資產，補償中東盟國遭伊朗攻擊所受到的損害，可能使延長停火與重啟荷莫茲海峽的協商進一步降溫。

由於荷莫茲海峽實質封閉，貨輪必須繞道，新加坡及巴生港等東南亞航運中心成為備用港，使貿易航線的業務能量壓力擴散到波斯灣以外地區。

Xeneta數據顯示，亞洲－美國西岸每只40呎貨櫃平均運價5日漲至3,933美元，比一周前上漲20%，從美伊2月28日開戰以來，更漲109%。

亞洲－西北歐航線運價過去一周來更上漲27%，報每只40呎櫃3,649美元，從美伊開戰以來累計漲逾50%。

Drewry的最新數據也顯示，多條長途航線運價大漲，且過去一周短期運費的漲幅達到一年來最大。

運價大漲的主因是航運業者增收燃料附加費，要求進口商分擔能源價格大漲所新增的航運成本，而且7、8月一向是進口商重建貨品庫存的大旺季，貨主提前預訂艙位，導致艙位緊俏，也推升運價。

Xeneta機構首席分析師山德表示，「港口運作受到干擾，嚴重影響供應鏈，尤其是東南亞擁有全球重要的轉運中心，使跨太平洋航線的運價大漲」。

他說，由於擔憂油價到下半年時仍可能居高不下，因此運價仍可能還有上漲空間，「新一波運價上漲的動能正在醞釀中，如果貨主準備提前進口貨品，航運業者將不斷拉高運費」。

並非只有海運貨物的運價大漲而已。美國5月物流業經理人指數顯示，5月美國運輸成本漲幅是該指數創立十年來最大。

荷莫茲海峽 伊朗 美伊戰爭

延伸閱讀

中東戰爭第99天／美擬挪用資產助盟友重建 最新發展一次看

美國盯上伊朗資產！傳轉交波灣盟友當重建金 停火恐添變數

中東戰爭第98天》伊朗射無人機美軍襲雷達站 最新發展一次看

Fed示警美國經濟有隱憂 物價面臨上漲壓力

相關新聞

金融競爭力論壇7月1日登場／凱基證總座林志宏：資產傳承 一站式服務

政府積極推動台灣邁向「亞洲資產管理中心」，並於高雄設立專區。凱基證券響應政策進駐，首波試辦以三多分公司為主辦據點，鎖定國際證券業務分公司（OSU）境外客戶及境內高資產客群。凱基證券總經理林志宏表示，隨主管機關逐步開放多元跨境投資業務，跨境客戶服務整合正形成結構性機會，高雄專區更具備「專區先行」的制度創新試驗場意義。

6月24日決選／創業之星選秀 12強晉級

經濟日報第十屆「創業之星選秀大賽」晉級決選團隊名單出爐，公司組及學生組各六組正取晉級，將在6月24日（三）決選並舉行頒獎典禮，公司組與學生組將各選出冠軍一名、優勝兩名。

美伊戰爭100天 和平協議依舊遙遙無期 貨櫃海運價還有上漲空間

美伊戰爭在7日屆滿100天，對延長停火的協商依然幾無進展，距離和平協議也遙遙無期。過去100天以來，亞洲－美國航線的貨櫃運價已累計上漲109%，隨著荷莫茲海峽依然實質封閉、油價看漲，運費可能仍有上漲空間。

趨勢觀察／聯發科總經理陳冠州 代理 AI 商機大爆發

人工智慧（AI）商機持續進入爆發性成長，AI技術下一步發展是什麼？這問題已經成為全球科技產業矚目的焦點，且會如何影響當前行動裝置前景，更是市場的關注重點。

數位行銷／數位轉型 五種場景切入

上次，我們提到如果老闆先用AI，中小企業才有真正的轉型起點。

點子農場／數位殖民時代來了…

每天思考、書寫AI，我發現，台灣正處於從來沒經歷過的「AI數位殖民」年代，我們是全球最重要的AI硬體製造者，卻在AI的知識生產、文化塑造、價值設定上幾乎缺席。當台灣人花了愈來愈多的時間用AI，每一個使用行為，都在訓練別人的模型，強化別人的優勢，加深我們對外國科技霸權的依賴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。