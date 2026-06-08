經濟選書／點擊成長 掌握行銷攻略

本書有兩個指導原則。

第一個原則是：工具會演進，但原則恆久遠（Tools evolve ,but principles are timeless.）。不管技術如何變化，終究是在做行銷。進入這個領域之前，我是物理系的學生，必須從頭學習這些原則。我所承擔的每一項新工作，不論何時接手、運用什麼工具，《奧格威談廣告》這類書籍提供的建議都依然適用。整個職業生涯始終如此。

然而，有時人們看到新工具，會迷失在科技的複雜性裡。以手機應用程式的推播通知為例：你如何打造一個應用程式？怎麼請求推播權限？如何註冊push token（推播識別碼）？一開始要怎樣發送通知？人們可能問一堆這類問題。當推播通知開始風行時，許多公司確實也這樣做，卻沒有退一步思考真正讓這個工具有效、歷久彌新的行銷原則。