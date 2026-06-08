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數位行銷／數位轉型 五種場景切入

經濟日報／ 鄭緯筌（《不會寫程式也能創立個人品牌和變現》作者）

上次，我們提到如果老闆先用AI，中小企業才有真正的轉型起點。

舉例來說，當老闆自己用AI做出第一版客戶開發信，員工才會知道，原來業務流程可以被重寫；當老闆自己用AI整理經營周報，員工才會知道，原來數據不是交差，而是可以用來決策；當老闆自己用AI做出一個內部SOP查詢助手，員工才會知道，原來知識管理不是口號，而是可以每天使用的工具。

那麼，中小企業老闆可以從哪裡開始？我建議，不要一開始就談龐大的AI轉型計畫，而是從以下五種高頻場景下手。

一、決策前的資料整理。把市場新聞、客戶回饋、業務報表或競品資訊交給AI協助歸納，請它整理出風險、機會與可行動建議。

二、行銷內容的穩定產出。把公司的產品特色、客戶痛點、成功案例與品牌語氣整理成資料庫，讓AI協助轉化成官網文章、社群貼文、電子報、提案素材與業務話術。

三、提案與報價。請AI扮演客戶、採購、財務主管或反對者，預先檢視提案的說服力，幫助公司在送出提案前，先完成一輪虛擬壓力測試。

四、內部知識管理。把常見問題、作業流程、客服應對、產品知識與新人訓練內容逐步整理出來，讓AI成為公司知識的查詢入口，而不是讓關鍵經驗永遠留在少數人腦中。

五、小系統與自動化原型。老闆可以先用自然語言描述需求，做出報價試算、活動報名、客戶追蹤、庫存提醒或內部表單的MVP。它未必一開始就能正式上線，但能幫助經營者把想法具象化，降低試錯成本。

當然，老闆用AI，不是為了取代員工，而是為了重新定義員工的價值。

AI可以接手低價值、重複性、消耗性工作；人要負責的，則是判斷、關係、創意、整合與責任。AI可以先整理客服問題，但最後怎麼安撫客戶，需要人；AI可以先寫提案草稿，但真正理解客戶決策脈絡，需要人；AI可以先分析數據，但公司要不要轉向、要押哪一個市場，仍然需要人。

所以，老闆先用AI，最重要的任務不是炫技，而是重新分配工作價值。你要讓團隊知道，公司不是要用AI讓大家更忙，而是要用AI讓大家從瑣事中解放出來，去做更接近客戶、更接近策略、更接近創造價值的工作。

AI時代對中小企業老闆最公平的一點，是它重新打開了一扇門。

過去，你可能有很多想法，但缺工程師；過去，你可能知道流程該改，但缺預算；過去，你想做內容、做系統、做數據、做自動化，但缺人、缺時間、缺工具。於是，很多事情只能放在心裡，成為「等以後再說」的清單。

可是現在不一樣了。

你不需要一開始就成為AI專家。你只需要願意打開工具，描述一個真實問題，讓AI幫你做出第一版。然後你修改、追問、測試、推翻、重來。就在這個過程裡，你會慢慢發現，AI不只是幫你完成任務，它也逼你把自己的經營邏輯講得更清楚。

中小企業的AI轉型，不會從一場華麗的啟動大會開始。它很可能只是從某一天晚上，老闆打開電腦，輸入第一個Prompt開始：「我想改善公司目前這個流程，請先幫我拆解問題。」

那一刻，也許這就是貴公司導入AI的契機。

中小企業

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