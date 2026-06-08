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趨勢觀察／聯發科總經理陳冠州 代理 AI 商機大爆發

經濟日報／ 蘇嘉維
聯發科總經理暨營運長陳冠州認為，AI將邁入代理AI（Agentic AI），將打造半導體運算晶片新商機。記者曾學仁／攝影
聯發科總經理暨營運長陳冠州認為，AI將邁入代理AI（Agentic AI），將打造半導體運算晶片新商機。記者曾學仁／攝影

人工智慧（AI）商機持續進入爆發性成長，AI技術下一步發展是什麼？這問題已經成為全球科技產業矚目的焦點，且會如何影響當前行動裝置前景，更是市場的關注重點。

聯發科（2454）總經理暨營運長陳冠州認為，未來AI將會開始邁入代理AI（Agentic AI），所有行動裝置都將圍繞代理AI運算發展，這將成為所有半導體運算晶片開發商未來著重的新商機。

新趨勢逐步發酵

AI市場持續發展，隨著全球雲端服務大廠（CSP）不斷加碼投資AI基礎建設，並且加大算力的同時，陳冠州認為，未來AI新的主戰場將會從過去的生成式AI開始推進到代理式AI，主要原因在於代理AI具備決策能力及可執行各種任務的優勢，這已經不是過去被動式的「一問一答」方式，觀察今年初的OpenClaw「養龍蝦」熱潮，就可發現這波代理AI新趨勢正在逐步發酵。

由於未來代理AI應用商機將持續爆發，對於當前包含智慧手機、平板電腦及筆電等行動裝置未來該如何發展，是否有可能被取代的議題。

陳冠州指出，未來行動裝置市場開發將會被重新定義為「代理式AI裝置（Agentic AI device）」，也就代表行動裝置運算能力將會需要能夠快速運算代理AI模型，這將會替現有行動裝置市場重新塑形。

陳冠州以旅遊體驗舉例，若在身上配戴智慧眼鏡，不論走到哪裡，代理AI模型都能夠即時提供使用者現在的景點資訊、歷史及周邊商店服務，甚至能夠提供附近所需餐廳資訊。

至於在家庭應用，車用智慧功能若具備代理AI服務，在駕駛及其家庭成員上車的同時，還能自行設定排定先後導航地點到學校、公司等地，這些都是代理AI與過去被動的生成AI最大差別。

重塑終端新體驗

不僅如此，陳冠州說，代理AI應用具備五大功能，包含主動即時、知你懂你、互動協作、學習進化、專屬隱私資訊守護。他表示，「代理AI的特性就是你用的愈多，AI就會愈懂你」。

過去從PC、手機世代，部分裝置操作功能較為繁複，同時也可能需要透過教學才會使用行動裝置功能，不過，陳冠州說，未來在代理AI世代中，只需要告訴AI你需要做什麼，它就會幫你處理。

他以自身舉例，過去可能在使用PC不會關某個視窗，有時還需要請教自己兒子，但有了代理AI，就可以直接下指令，讓AI變成「你的生活助理」。

陳冠州說，未來世界將會是終端、雲端的混合市場，CSP廠負責做AI訓練、推理，AI大型語言模型也會在雲端處理，終端則負責執行小型的代理AI模型。

他以一個生動有趣的說法指出，「以後天空到處都是AI Token飛來飛去」，同時也將會產生數以億計的代理AI裝置應用，替半導體產業帶來龐大新商機，也是十未來半導體運算晶片全新發展重點。

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