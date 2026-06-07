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金億興建設「遠見亞洲」亞大特區人文核心新案受矚目

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
金億興建設董事長戴儲賢的理念：一輩子的厚道，一輩子的家。業者/提供
金億興建設董事長戴儲賢的理念：一輩子的厚道，一輩子的家。業者/提供

近年台灣股市屢創高點，不少投資人透過金融市場累積可觀資產。然而，相較於股市行情的循環波動，具備土地價值與實體資產特性的房地產，始終是長期抗通膨與財富傳承的重要標的。

尤其在通膨持續升溫的環境下，愈來愈多民眾開始將股市獲利轉化為置產資金，希望透過優質住宅穩固資產價值。市場人士認為，兼具地段、品牌與生活機能優勢的住宅產品，將持續受到自住與置產族群青睞。

在房地產市場快速變動的時代，真正能夠走得長遠的品牌，往往不是追求速度，而是堅持初心與品質。深耕中部多年的金億興建設，始終秉持「蓋自己也想住的房子」理念，一步一腳印累積口碑與品牌信任，如今正式推出亞洲大學特區全新建案「遠見亞洲」，以穩健實力與厚道精神，打造新世代宜居建築。

金億興建設董事長戴儲賢表示：「建築，不只是鋼筋水泥，更是一個家庭未來數十年的生活承載。」

值得一提的是， 戴儲賢長年熱心公益、憑藉其正向善行與回饋社會精神，曾獲選為「全國好人好事代表」。在他心中，建築從來不只是商品，而是一份責任與良心，「替別人著想，房子才會有溫度。」

也因此，金億興建設始終以「厚道」作為品牌的核心，從居住安全、生活動線到家庭需求細節，皆以住戶角度出發，希望讓每一位住進來的人，都能感受到安心與幸福。

多年來，金億興建設憑藉穩健踏實的經營理念，陸續推出多項代表作品，包括埔里「鎮寶」系列、柳豐二街住宅案、吉峰東路市內桃源、樹德路市內桃源、民生路市內桃源別墅等，逐步建立品牌在市場上的高信賴度，也累積大量住戶口碑推薦。

此次推出的新案「遠見亞洲」大樓產品，座落亞洲大學與現代美術館旁，鄰近亞洲大學附屬醫院，擁有濃厚人文與醫療生活圈優勢；此外，基地對面未來更規劃亞洲大學長照中心。

未來區域發展潛力備受市場期待。整體生活機能成熟便利，兼具教育、醫療、藝術與未來長照資源，形成少見的一站式優質生活環境。

「遠見亞洲」即將正式公開，市場人士分析，近年消費者對住宅產品的要求，已從單純價格導向，轉向更重視品牌信譽、施工品質與生活舒適度，而金億興建設長年堅持「厚道建築」精神，也逐漸受到市場青睞。

面對未來居住需求與資產配置趨勢的改變，戴儲賢強調，金億興將持續秉持「厚道建築」理念，以誠信、品質與溫度為核心，打造真正適合長久居住的優質住宅。

戴儲賢希望讓每一位住戶不僅擁有舒適的生活空間，更能透過建築實現安居樂業與資產保值的雙重價值，持續為城市創造值得傳承的美好風景。

坐擁中投公路、國道三號與74快速道路交通優勢，「遠見亞洲」輕鬆串聯台中核心生活圈。業者/提供
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「遠見亞洲」座落亞洲大學與現代美術館旁，擁有濃厚人文與醫療生活圈優勢。業者/提供
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「遠見亞洲」坐擁醫療宅優勢，在高齡化時代更顯居住價值與保值潛力。業者/提供
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通膨 房地產

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