購地前先看懂土地性質！竹市府教民眾快速辨識都市與非都市土地

土地是城市發展、產業建設及民眾財產權益的重要基礎，不同土地類型適用不同的使用管制規定。為協助民眾快速掌握土地性質，新竹市政府表示，只要透過土地登記謄本標示部中的「使用分區」及「使用地類別」欄位，即可初步判別土地類型。若謄本中任一欄位有記載內容，即屬非都市土地；若兩欄皆為空白，則屬都市土地。民眾在購地、建屋或規劃土地利用前，應先了解土地類型及相關使用規定，以保障自身權益並避免違規使用。

市長高虹安表示，市府持續推動智慧治理與資訊透明，為協助市民更便利取得正確土地資訊，已於「新竹市都市發展資訊整合平台」及「新竹市幸福宜居網」建置土地使用分區查詢系統，提供民眾快速查詢服務。土地使用涉及民眾居住、投資及產業發展等重要規劃，事先確認土地性質及相關法令規定，不僅有助於保障財產權益，也能降低違規風險，促進土地合理利用，朝向城市永續發展目標邁進。

地政事務所主任蕭介峯表示，竹市土地總面積約103平方公里，其中都市土地約占43.58%，非都市土地約占56.42%。都市土地係依都市計畫法等相關法令劃設各類使用分區，並依不同分區訂定相應的使用強度與管制規範，以滿足交通、商業、住宅、文教及公共設施等各項都市發展需求。在土地登記謄本中，都市土地的「使用分區」及「使用地類別」欄位皆為空白。

蕭介峯說明，非都市土地則位於都市計畫範圍外，依區域計畫法及非都市土地使用管制規則等規定畫定不同使用分區及使用地類別，例如特定農業區、農牧用地等，並以使用地類別作為主要管制依據。因此，民眾可透過土地登記謄本相關欄位內容，快速辨識土地性質，作為後續規劃與利用的重要參考。

地政處表示，原訂於去年實施的國土功能分區圖已展延至2031年以前上路，但新竹市已完成國土功能分區圖報核作業，待中央統一公告。未來國土功能分區圖正式施行後，將由現行都市計畫及非都市土地使用管制制度，逐步轉換為以國土功能分區為核心的管理機制，進一步強化國土安全、防災保育及永續發展等目標，提升土地利用的整體效益與秩序。

地政處提醒，非都市土地應依其使用地類別所容許的使用項目及許可使用細目辦理利用。若土地涉及開發計畫或興辦事業計畫，地政機關於核准土地變更編定時，將依計畫內容把指定用途或相關使用限制登錄於土地參考資訊檔供民眾查詢。建議民眾於土地利用前，可先至內政部土地建物參考資訊檔網站(https://moiref.moi.gov.tw/pubref/)或新竹市幸福宜居網( https://eghouse.hccg.gov.tw/ )查詢相關資訊，充分掌握土地使用條件與限制，避免影響後續權益。