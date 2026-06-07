房地產市場冷 原物料工人價格回穩 別墅市況反熱

政府限貸令信用管制下，房地產市場冷卻，但自地自建的市場卻不受影響。台中市以專蓋別墅聞名的禾固營造表示，先前房地產市場火熱時，不僅原物料價格上漲，工人難請，但現在這些外在因素已趨緩，甚至土地價格也回落，有更多人願意蓋一棟屬於自己量身打造的家，因此自地自建的別墅市況反而比以往還來得好。

禾固營造董事長張啟章說，現在的別墅市場不僅不受影響，甚至可以說還有點熱。其中許多是事業有成的企業主在年紀漸增下，因為想與子女生活在一起，彼此有照應，所以興建符合自家需求的別墅，讓家人能在一起，而不必替子女另在家附近另找大樓社區居住。

他說，以往小孩不喜與長輩住，是因為希望居住環境能夠獨立。因此這類別墅的設計以分層設計、層層獨立為思考，例如父母住頂樓，子女住其他各樓層，生活可以獨立，又可以住在一起。

另則是，別墅的主人多半有設置招待所的需求，讓接待貴賓好友時不必外出而有隱秘性。這樣的招待所不僅具有歡唱、酒櫃設計，甚至還附帶有客房，可 說一應俱全。

禾固營造經營至今30年，公司近日正舉辦「邁向40年永續發展研討會」系列活動。張啟章說，公司由替人改建廚房的小工程做起，30年來已累積興建311棟的別墅，另還有台中精密園區的廠辦、大樓等。他說，令人欣慰的是，公司至今仍負責每一棟別墅的後續維修事宜，這311棟的別墅主人也都跟公司成為好朋友，甚至成立客戶聯誼會，經常為公司帶來新的客戶。

他認為，服務是「永無止境」的，30年只是一個起點。公司已能做到從設計階段就參與，讓客戶在委任興建時，對於風格和預算上都已有充分的了解和掌握。尤其是在設計階段，很多業主不見得看得懂圖，不容易有具體的概念。因此，如何協助業主與建築師、設計師充分溝通，甚至是必須非常細節性的討論，都有助於房子建好之後的滿意度。

張啟章期許今年是公司「2.0」的起步，也要掌握這一波各項條件趨於好轉，許多人願意「圓夢」為自己打造一個滿意的家的時候，抓住這一波的商機，並蓋出令人滿意的房子。