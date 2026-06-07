快訊

機車價格不得不漲背後原因 拉高共享、租賃市場使用率

台股暴漲讓人忘了風險？網嘆瀑布式下跌才想起風控：擦鞋童理論還是有用

「丹水滾」火鍋店夫妻被控捲款50億逃大陸 20筆土地房產市價驚人

聽新聞
0:00 / 0:00

房地產市場冷 原物料工人價格回穩 別墅市況反熱

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
禾固營造經營至今30年，公司近日正舉辦「邁向40年永續發展研討會」系列活動。圖／張啟章提供
禾固營造經營至今30年，公司近日正舉辦「邁向40年永續發展研討會」系列活動。圖／張啟章提供

政府限貸令信用管制下，房地產市場冷卻，但自地自建的市場卻不受影響。台中市以專蓋別墅聞名的禾固營造表示，先前房地產市場火熱時，不僅原物料價格上漲，工人難請，但現在這些外在因素已趨緩，甚至土地價格也回落，有更多人願意蓋一棟屬於自己量身打造的家，因此自地自建的別墅市況反而比以往還來得好。

禾固營造董事長張啟章說，現在的別墅市場不僅不受影響，甚至可以說還有點熱。其中許多是事業有成的企業主在年紀漸增下，因為想與子女生活在一起，彼此有照應，所以興建符合自家需求的別墅，讓家人能在一起，而不必替子女另在家附近另找大樓社區居住。

他說，以往小孩不喜與長輩住，是因為希望居住環境能夠獨立。因此這類別墅的設計以分層設計、層層獨立為思考，例如父母住頂樓，子女住其他各樓層，生活可以獨立，又可以住在一起。

另則是，別墅的主人多半有設置招待所的需求，讓接待貴賓好友時不必外出而有隱秘性。這樣的招待所不僅具有歡唱、酒櫃設計，甚至還附帶有客房，可 說一應俱全。

禾固營造經營至今30年，公司近日正舉辦「邁向40年永續發展研討會」系列活動。張啟章說，公司由替人改建廚房的小工程做起，30年來已累積興建311棟的別墅，另還有台中精密園區的廠辦、大樓等。他說，令人欣慰的是，公司至今仍負責每一棟別墅的後續維修事宜，這311棟的別墅主人也都跟公司成為好朋友，甚至成立客戶聯誼會，經常為公司帶來新的客戶。

他認為，服務是「永無止境」的，30年只是一個起點。公司已能做到從設計階段就參與，讓客戶在委任興建時，對於風格和預算上都已有充分的了解和掌握。尤其是在設計階段，很多業主不見得看得懂圖，不容易有具體的概念。因此，如何協助業主與建築師、設計師充分溝通，甚至是必須非常細節性的討論，都有助於房子建好之後的滿意度。

張啟章期許今年是公司「2.0」的起步，也要掌握這一波各項條件趨於好轉，許多人願意「圓夢」為自己打造一個滿意的家的時候，抓住這一波的商機，並蓋出令人滿意的房子。

房地產 台中市

延伸閱讀

上海中古屋市場回溫 專家指好房子政策重塑格局

高中生墜樓露台變凶宅 鄰居向父母求償650萬判免賠

告別求職焦慮！信義房屋「四大亮點」 友善職場新鮮人

數位行銷／老闆領先用AI 數位轉型起點

相關新聞

台南市府標售4大重劃區抵費地 16筆精華區土地7月底公開開標

為加速回收市地重劃開發成本，並活化公有土地利用，台南市政府地政局公告辦理麻豆工業區、北安商業區、喜樹灣裡市地重劃區及六甲頂醫療專區市地重劃區等4處抵費地標售，共釋出16筆、18標土地，投標期間自2026年5月28日起至7月27日止，預定7月28日上午10時在市府永華市政中心地下1樓會議室公開開標。

台股漲翻、護國神山造就「勞工貴族」！台灣人為何仍不敢花錢？

英國《經濟學人》指出，AI浪潮與台積電帶動台灣出口與GDP飆升，但傳統產業衰退、薪資差距擴大、青年低薪、內需疲弱問題同步惡化下，揭露數據發現台灣家庭消費力遠低於開發國家，甚至退休熟齡人士也沒讓消費比重提高。在台股漲翻天，網上許多人號稱炒股一年已賺百萬、千萬的當下，為何內需就是起不來？台灣人不敢花錢的深層真相在哪裡？ 過去在景氣好的年份，台灣經濟成長率約3%至4%，但今年第1季GDP成長率就繳出14.55%的亮眼成績。英國期刊《經濟學人》（The Economist）指出，這項奇蹟主要歸功於外銷出口的爆發性成長，去年出口額激增逾40%。 然而，表面亮麗的數據其實掩蓋了台灣產業極端「雙軌化」發展的K型危機。全球人工智慧（AI）熱潮正推動台積電等高科技巨擘瘋狂擴張，晶片與AI相關設備已占台灣總出口的八成。然而，非AI的傳統產業出口自2022年以來重跌四成，機械製造商因訂單流失迫使員工休無薪假。AI榮景背後，台灣經濟正面臨產業發展失衡的挑戰。 經濟學人：未來台灣對AI倚賴將更重 《經濟學人》認為，未來台灣對AI的倚賴可能將更明顯：一方面因為中國低技術產業的競爭愈發激烈，這波由AI浪潮掩

製造業經濟學／全台營運工廠超過9.3萬家 金屬製品業最多

高速公路、主要道路上，甚至鄉村農田都可見到工廠，從事物品製造或加工。根據經濟部調查統計，全台營運工廠有逾9.3萬家，其中，有逾二成六、近2.5萬家是金屬製品業工廠；有近1.9萬家，占比逾二成是集中在台中市，是全台最多工廠的縣市。

製造業經濟學／電子零組件業 獲利躍進

全台工廠那麼多，做那一行最賺錢？經濟部統計處調查指出，2024年營運中工廠平均利潤率達10%，較2023年上升1.7個百分點。其中，受惠於AI，電子零組件業利潤率達23.3%、產業用機械設備維修及安裝業為9.8%，是製造業工廠中最有賺頭的產業別。

製造業經濟學／家數少營收多 規模龐大

經濟部調查顯示，2024年工廠營運家數93,564家，創造營業收入21.9兆元，為歷年次高，僅次於2022年22.3兆，年增7.4%。其中，營收表現以電子零組件最突出，家數僅3,545家，創造28.7%、6.3兆元營收，養活60.5萬人、20.7%的工廠員工。

華信攜手台灣品牌Taiwolf 空服員活力裝6月6日上線啟航

華信航空繼6月1日活力裝發表會引發熱烈迴響與各界期待後，於6日正式宣布空服員活力裝全面上線。華信航空活力裝融合台灣在地文化、機能美學與服務精神，展現華信航空年輕化的品牌形象，也為旅客帶來耳目一新的飛行體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。