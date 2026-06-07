台南市府標售4大重劃區抵費地 16筆精華區土地7月底公開開標

為加速回收市地重劃開發成本，並活化公有土地利用，台南市政府地政局公告辦理麻豆工業區、北安商業區、喜樹灣裡市地重劃區及六甲頂醫療專區市地重劃區等4處抵費地標售，共釋出16筆、18標土地，投標期間自2026年5月28日起至7月27日止，預定7月28日上午10時在市府永華市政中心地下1樓會議室公開開標。

台南市長黃偉哲表示，市府透過公開標售、標租及設定地上權等多元方式活化開發區土地，在兼顧公有土地永續利用原則下，引進產業與商業投資，帶動區域發展。此次標售涵蓋工業、商業及住宅用地，各重劃區公共設施均已陸續完成，可望進一步促進產業發展及提升生活機能。

地政局長陳淑美指出，此次標售土地多位於發展潛力高、交通便利的區位，因應近期廠商與投資人對優質核心地段土地的強烈需求，因此續辦土地標售作業。

其中，麻豆工業區推出4標工業用地、共5筆土地，面積約1174至4624平方公尺，底價每平方公尺2萬9800元至3萬2000元。該區鄰近國道交通路網，已吸引多家廠商設廠，被視為南科產業外溢的重要腹地。

北安商業區此次推出7標商業用地，面積約113至2423平方公尺，底價每平方公尺14萬1000元至20萬6000元。市府將該區定位為安南區商業副都心，並規劃全齡特色公園及滯洪排水設施，未來可望帶動區域商業發展。

位於南區的喜樹灣裡重劃區則推出2標住宅區土地，面積約652至2228平方公尺，底價每平方公尺8萬2100元至9萬3600元。該區鄰近黃金海岸及台86快速道路，兼具觀光與居住發展優勢。

永康六甲頂醫療專區推出3標住宅區土地，面積約538至2117平方公尺，底價每平方公尺14萬8000元至15萬1000元。市府規劃結合醫療專用區與住宅區開發，提升永康甲頂地區整體生活與醫療服務機能。

地政局表示，凡依法得在中華民國購買不動產的私法人及有行為能力之自然人，均可參與本次標售投標。相關標售文件可於公告期間至台南市政府地政局網站下載，並於7月27日前以掛號郵寄至「台南成功路郵局第389號信箱」辦理投標。

北安商業區市地重劃區開發完成現況。圖／台南市地政局提供

喜樹灣裡市地重劃區開發完成現況。圖／台南市地政局提供