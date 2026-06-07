製造業經濟學／家數少營收多 規模龐大

經濟部調查顯示，2024年工廠營運家數93,564家，創造營業收入21.9兆元，為歷年次高，僅次於2022年22.3兆，年增7.4%。其中，營收表現以電子零組件最突出，家數僅3,545家，創造28.7%、6.3兆元營收，養活60.5萬人、20.7%的工廠員工。

由此可見，電子零組件業工廠家數少、創造營收多，養活員工多，顯示規模遠較其他行業來得大。

依行業別觀察，調查指出，2024年工廠營收以電子零組件業營收6兆2,703億元，占28.7%最高；電腦電子產品及光學業營收首度突破2兆元，達2兆4,457億元，占11.2%次之；金屬製品業1兆7,563億元，占8.0%居第三。

其餘營業收入超過兆元之行業依序為：化學材料及肥料業、石油及煤製品業、機械設備業、基本金屬業與食品及飼品業。

與2023年相比，受惠人工智慧、高效能運算及雲端產業等新興科技應用需求擴增，帶動資訊電子產業供應鏈營收成長，其中，電子零組件業營收增加5,968億元，電腦電子產品及光學業營收增加5,963億元為成長之主要動能。惟其他運輸工具及零件業因客戶持續調節庫存，致營收減少637億元，石油及煤製品業則因終端需求復甦力道不如預期。

整體來說，2024年全台工廠營收中，有28.7%、近6.3兆元營收是由電子零組件業所創造，電子零組件業工廠養活60.5萬人、20.7%的工廠員工。由此可見，電子零組件業工廠家數較少，但規模明顯大得多。