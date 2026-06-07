製造業經濟學／電子零組件業 獲利躍進

全台工廠那麼多，做那一行最賺錢？經濟部統計處調查指出，2024年營運中工廠平均利潤率達10%，較2023年上升1.7個百分點。其中，受惠於AI，電子零組件業利潤率達23.3%、產業用機械設備維修及安裝業為9.8%，是製造業工廠中最有賺頭的產業別。

調查指出，2024年全台營業中工廠，營業利益為2兆1,776億元，較2023年增加4,939億元或年增29.3%，以電子零組件業增加4,309億元貢獻最多，電腦電子產品及光學業增加541億元居次。

依行業別觀察，營業利益以電子零組件業1兆4,596億元，占67%最多；電腦電子產品及光學業1,734億元、占8.0%居次，金屬製品業950億元占4.4%居第三位。

若與2023年比較，以電腦電子產品及光學業、電子零組件業營業利益年增45.3%及41.9%，增幅較為顯著。

2024年全台工廠利潤率為10.0%，較2023年上升1.7個百分點，主因AI、高效能運算等新興科技應用需求攀升，對高毛利之先進製程晶片需求持續成長，挹注整體利潤率上揚。依行業別觀察，以電子零組件業利潤率23.3%最高，產業用機械設備維修及安裝業9.8%居次，其他化學製品業8.9%居第三。

值得注意的是，2024年全台工廠營收中，3,545家電子零組件業創造28.7%、近6.3兆元營收，並且拿下1兆4,596億元、占67.0%營業利益；換言之，其餘33%營業利益是由近9萬家工廠來分配，由此可見，在AI動能下，只有電子零組件等少數行業受惠，工廠獲利差距大，絕大多數傳產可能苦哈哈硬撐著。