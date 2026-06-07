製造業經濟學／全台營運工廠超過9.3萬家 金屬製品業最多

高速公路、主要道路上，甚至鄉村農田都可見到工廠，從事物品製造或加工。根據經濟部調查統計，全台營運工廠有逾9.3萬家，其中，有逾二成六、近2.5萬家是金屬製品業工廠；有近1.9萬家，占比逾二成是集中在台中市，是全台最多工廠的縣市。

工廠是台灣產業發展的重要基礎。工廠是指具備固定場所，從事物品製造或加工，且廠房面積或生產設備達一定規模的場所。早期，我國並未強制管理工廠登記，出現造成未符合土地分區、未來環保造成汙染等亂象，現則根據經濟部《工廠管理輔導法》規定，逐步納管。根據該法，工廠須具一定面積或電力、熱能容量，並依產業類別有所不同。

經濟部統計處在2025年6月至7月底進行工廠校正調查，結果顯示，2024年底登記工廠97,760家，經校正調查結果，營運中工廠93,564家，較上一年增加1.5%。另有已廢止、歇業、遷址、或其他原因致無法校正有4,196家。工廠受僱員工人數291.9萬人，較2023年底年減0.1%，主要是部分工廠進行產能與人力配置上調整，連帶影響用人數。

台灣那些類型工廠數多？調查顯示，營運中工廠家數，以金屬製品業24,789家，占26.5%居各產業之首，還較前一年成長3.2%。其次為機械設備業14,164家、占15.1%。塑膠製品業7,785家、占 8.3%。食品及飼品業有7,667家，占8.2%，年增2.8%。至於電子零組件業工廠家數僅3,545家，占3.8%，較前一年減少1.6%。

按區域別觀察，台中市營運中工廠18,809家、占20.1%，排名第一，新北市17,669家、占18.9%，位居第二；彰化縣12,619家，占13.5%，居第三。桃園市有11,827家，排名第四；台南市有9,340家、高雄市8,176家，分居第五、第六名。

台灣工廠家數中，有逾七成是小工廠。依員工規模別觀察，營運中工廠以員工人數未滿20人之小型工廠有66,706 家，占71.3%最多；20人至199人之中型工廠24,844家，占26.6%；200人以上之大型工廠僅2,014家，占2.2%。

工廠員工人數前五大行業，電子零組件業工廠有60.5萬員工，占比20.7%，但員工人數年減0.6%。金屬製品業工廠員工有41萬人，占14%，成長1%。機械設備業工廠員工有27.6萬人，占9.5%，員工呈微減0.1%。

電腦電子產品及光學業工廠員工人數有24.5萬人，占比8.4%，員工呈微減0.2%。食品及飼品業員工人數有22.2萬人，占比7.6%，人數則年增3.7%。

調查顯示，2024年有進行研究發展之工廠計8,101家，占營運中工廠家數之8.7%，投入研究發展經費達9,486億元，為有資料以來之新高，占營業收入總額4.3%，亦創歷年新高，較112年增加930億元或增10.9%。

按行業別觀察，以電子零組件業研究發展經費支出5,768億元，占60.8%為最高，電腦電子產品及光學業2,061億元（占21.7%）居次。