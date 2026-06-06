木匠兄妹木工房首創「森林固碳證書」 讓碳封存被看見

深耕木作設計與體驗教育多年的木匠兄妹木工房，近期首創推出「森林固碳體驗證書」制度，將企業團體在木作體驗過程中所完成的木製作品，透過科學化計算轉換為實際固碳量數據，並於活動結束後頒發專屬證書，讓參與企業清楚了解自己為地球所創造的碳封存價值。

這項創新作法，不僅讓企業員工旅遊、教育訓練、ESG活動與團隊建立更具意義，也讓「永續」從抽象概念轉化成每個人都能看得見、摸得到的實際成果。

當企業投入ESG已從口號走向行動，如何讓永續真正被感受、被參與，成為許多企業推動永續發展的重要課題。

根據林業研究資料顯示，樹木在生長過程中會透過光合作用吸收大氣中的二氧化碳，並將碳儲存在樹幹、枝葉與根系之中。當木材被妥善利用並轉化為家具、禮品、文創產品或生活用品時，這些碳元素仍持續被保留在產品內，形成長期碳封存效果。

木匠兄妹木工房創辦人周信宏表示：「很多人知道樹木會吸收二氧化碳，但很少人知道，當樹木被製作成木產品後，碳其實仍然被封存在木材裡面。換句話說，一件木製產品不只是商品，更是森林碳封存生命的延續。」

他指出，許多人誤以為砍樹就代表破壞森林，但事實上，永續森林經營需要透過定期疏伐、更新與管理，讓森林維持健康生長狀態。如果森林從不經營，老化與病蟲害反而會影響整體生態。真正重要的不是不使用木材，而是使用來自合法且永續管理森林的木材。

木匠兄妹此次推出的森林固碳證書，正是希望將這個鮮少被大眾理解的概念，以最容易理解的方式傳遞給企業與民眾。證書內容除了記錄參與單位名稱、完成作品數量之外，更揭露活動所產生的總固碳量，並換算成相當於森林中一棵樹數個月甚至數年的吸碳成果，讓每位參與者都能具體看見自己的永續貢獻。

近年來，企業禮贈品市場逐漸重視環境友善與ESG價值。木匠兄妹也藉由此次倡議，希望喚起更多企業與消費者關注木製產品所具備的環境價值。

相較於許多一次性塑膠產品，木質產品除可再生、可循環利用之外，更具有碳封存特性。當企業選擇一份木製禮品、一件木製文創商品，或是一場木作體驗活動時，不只是購買一項產品，更是在延續一棵樹的生命價值。

木匠兄妹持續推動森林永續教育與固碳體驗計畫，邀請更多企業、學校與團體加入行列，讓每一次體驗都成為一份對地球的承諾。讓一棵樹的生命，不只存在森林裡，而是延續在每個人的生活之中。

透過科學化計算，轉換為實際固碳量數據頒發專屬證書。圖／業者提供