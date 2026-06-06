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華信攜手台灣品牌Taiwolf 空服員活力裝6月6日上線啟航

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華信航空攜手台灣品牌Taiwolf空服員活力裝6月6日正式上線啟航。圖／華信提供
華信航空攜手台灣品牌Taiwolf空服員活力裝6月6日正式上線啟航。圖／華信提供

華信航空繼6月1日活力裝發表會引發熱烈迴響與各界期待後，於6日正式宣布空服員活力裝全面上線。華信航空活力裝融合台灣在地文化、機能美學與服務精神，展現華信航空年輕化的品牌形象，也為旅客帶來耳目一新的飛行體驗。

這款由華信航空攜手台灣品牌Taiwolf為空服員量身打造的活力裝，自6月6日起於每周六、日穿著，希望營造周末飛航離島的輕鬆度假風，讓旅客從踏進機艙開始，就能感受到華信航空親切與活力。

華信航空的空服員對於活力裝都充滿期待，擁有多年飛行經驗的林姓空服員表示：「穿上活力裝最大的感受就是輕盈舒適。許多同事試穿後都認為新制服兼具舒適度與時尚感，展現出華信航空嶄新的品牌風貌。」她進一步分享：「我很喜歡這次整體設計呈現出的親和力，希望旅客一踏上飛機，就能感受到我們熱情、親切的服務精神。」

今日首次身穿活力裝執勤的另一位陳姓空服員表示，全新活力裝加入彈性纖維，透氣度和舒適度十足。「在客艙內彎腰服務旅客或蹲坐時都更加靈活自如，尤其台灣夏季氣候較為炎熱，縮小的帽體和袖口束口設計非常貼心，機上工作時更加方便，穿上這套活力裝不僅防護機能十足，更讓自己充滿熱情朝氣，非常期待每周假日帶給旅客輕鬆並兼具活力的客艙服務。」

華信航空活力裝以中華職棒TEAM TAIWAN聯名經典紀念帽T為核心延伸，巧妙將台灣的熱情與運動精神帶入客艙服務之中，為這個夏季搭機的旅客帶來更具台灣在地特色服務體驗，展現華信航空年輕化、在地化與持續創新的品牌精神。整體設計以華信航空企業色丈青藍為主視覺，搭配橘黃色點綴，透過撞色呈現年輕活力感。版型則依照空服員實際需求客製調整，包括縮小帽體避免安全示範時之不便；袖口增加束口設計，提升收放行李時的便利性與安心感；褲裙採用撞色拼接百褶設計，在精緻車縫工藝下，褲裙兼具飄逸感與活動隱私；長褲則於口袋加入橘黃色細節，讓沉穩丈青色系增添視覺亮點。活力裝布料亦加入彈性纖維，讓空服員在客艙移動時，都能更加靈活舒適。

華信航空攜手Taiwolf，以台灣為出發點，透過服務與設計，傳遞在地品牌的溫度與精神。希望活力裝不只是一套制服，更能展現台灣特有的溫暖與親切感，在每趟旅程帶給乘客更具台灣在地特色的航空服務。

華信航空攜手台灣品牌Taiwolf空服員活力裝 6月6日正式上線啟航。圖／華信提供
華信航空攜手台灣品牌Taiwolf空服員活力裝 6月6日正式上線啟航。圖／華信提供

華信航空空服員活力裝 6月6日正式上線啟航。圖／華信提供
華信航空空服員活力裝 6月6日正式上線啟航。圖／華信提供

華信 空服員

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