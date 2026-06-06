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「浮島陽台」亮相！荷蘭MVRDV首作落腳台中 為「宜居建築」法令編手冊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
誠邑築建設攜手荷蘭MVRDV打造住宅新案，斥資完成的「1：1浮島陽台」公開亮相。記者趙容萱／攝影
誠邑築建設攜手荷蘭MVRDV打造住宅新案，斥資完成的「1：1浮島陽台」公開亮相。記者趙容萱／攝影

台中宜居建築風潮邁向國際化新高度！台中在地建商誠邑築建設攜手荷蘭知名建築事務所MVRDV，打造全台首座住宅新案，斥資完成「1：1浮島陽台」公開亮相，並推出「破框奇想」建築特展，展出多件空運來台的國際建築模型，展期至9月30日，開放民眾免費參觀。

台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法，依規定設置垂直綠化、雙層遮陽牆體、植生牆及大型錯層陽台等設施，免計容積率最高可達10%。

MVRDV以流線曲面及大膽設計聞名全球，此次進軍台中，建築團隊為深入研究台中獨有的宜居建築法規，內部特別編製了一本專屬教學手冊，逐條拆解法令、附上設計圖解，成功將3公尺深的大型錯層陽台轉化為104座造型各異的「浮島陽台」。

誠邑築建設與MVRDV聯手推出的新案，坐落台中北區崇德路，以危老重建規畫地上21層，全棟僅76戶；建築最大亮點在於104座浮島陽台，共12種形式，磁磚從尺寸、亮面與霧光面比例到色彩配置，歷經數十次試作與燒製調整，目前仍持續優化，施工端同步考量植栽重量、泥土排水與建築立面維護等納入結構計算。

MVRDV創辦人Jacob van Rijs表示，新案特色在於將屬於台中的宜居陽台轉化為曲面造型，同時回應周邊環境，「這會是一座經得起時間考驗的城市地標。」

誠邑築建設董事長沈瑞興表示，當前房市買氣保守，自住客反而擁有更多選擇，公司持續投入特色建築，新案買方以企業主、自營商、醫師及海歸族群為主，平均成交單價達7字頭，北部客戶因MVRDV名氣南下賞屋也不在少數。

誠邑築預告，明年將再度攜手MVRDV，前進台中中區民權路、柳川案，涉及林烈堂故居等重要城市記憶，文資處已完成審查，危老申請預計年底通過。屆時，台中將成為除了荷蘭本土之外，全球唯一擁有兩座MVRDV住宅作品的城市。

誠邑築建設攜手荷蘭MVRDV打造住宅新案，並推出「破框奇想」建築特展。記者趙容萱／攝影
誠邑築建設攜手荷蘭MVRDV打造住宅新案，並推出「破框奇想」建築特展。記者趙容萱／攝影

誠邑築建設攜手荷蘭MVRDV打造住宅新案，斥資完成的「1：1浮島陽台」公開亮相。圖／誠邑築建設提供
誠邑築建設攜手荷蘭MVRDV打造住宅新案，斥資完成的「1：1浮島陽台」公開亮相。圖／誠邑築建設提供

誠邑築建設攜手荷蘭MVRDV打造住宅新案，並推出「破框奇想」建築特展。記者趙容萱／攝影
誠邑築建設攜手荷蘭MVRDV打造住宅新案，並推出「破框奇想」建築特展。記者趙容萱／攝影

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