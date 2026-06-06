厭氧沼氣發電 永豐餘奪永續獎

永豐餘旗下豐川綠能科技與桃園市政府水務局共同推動「龜山水資源回收中心ＲＯＴ案」，榮獲「水處理卓越獎」中「能源化｜下水道系統組」績優企業殊榮，肯定永豐餘運用獨家厭氧沼氣發電技術。

永豐餘將水資源回收中心轉型為全台首座、發電規模最大的沼氣綠能中心，從傳統廢水處理的成本中心，變為兼具發綠電能力的重要資產，實現創能、減廢、減碳三重效益。

「淨水永續獎」由環境部主辦，今年邁入第三屆，以「效益及永續性」、「技術創新性」及「推廣性」三大面向為評選核心，專門遴選全國具代表性的事業或下水道系統作為全國典範，推動產業將廢水管理從傳統「污染控制」思維，全面升級至「減碳、資源循環與永續治理」，為業界地位最高的淨水永續獎項。

永豐餘表示，龜山水資源回收中心每日處理約二萬三千噸民生及事業廢水，之所以脫穎而出，在於五大優勢全面整合。第一，沼氣回收發電，年發電六百四十萬度，相當於約一千五百四十戶家庭一年用電，第二，污泥減量再利用，廠內污泥量從每年一千八百噸降至一千噸，第三，節能減碳成效，去年較前年節電百分之十七，第四，推廣與示範效益，第五，公私協力共創永續價值。

永豐餘投控暨豐川綠能科技董事長葉惠青表示，永豐餘在二代創辦人何壽川帶領下，以「醣經濟」為核心，長年深耕循環經濟，將農業餘料、製程廢水與廚餘等有機資源轉化為能源，在厭氧菌黃金配比、系統整合與跨水質操作上歷經逾十年淬鍊，龜山案證明這套源自造紙製程的厭氧技術，已成熟足以服務公共基礎建設，成為可被社會廣泛使用的解方。