運價揚、上漲趨勢延續 美西線漲近一成

最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）昨（5）日出爐，指數報2,726.48點，較前一期上漲154.75點，周漲幅6%。四大主要航線全面走揚，其中遠東至美西線漲幅最大，達9.7%，顯示北美線需求強勁。

全球貨櫃運價自4月起展開強勢反彈，5月漲勢進一步擴大，市場普遍看好貨櫃三雄長榮（2603）、陽明與萬海即將公布的5月營收表現有望優於4月。法人認為，受惠於運價持續走升與市場搶艙潮帶動下，貨櫃三雄的6月營收仍具成長動能，第2季整體營收與獲利表現可望明顯優於第1季。

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化

北美線方面，美國政府對進口商品課徵10%臨時關稅將於7月24日到期，帶動亞洲出口商提前出貨，推升運價持續上行。最新報價顯示，遠東至美西每FEU（40呎櫃）達4,552美元，較前一期上漲403美元，周漲幅9.7%；遠東至美東每FEU達5,741美元，上漲408美元，周漲幅7.7%。

物流業者分析，一只貨櫃商品的總價值動輒數萬美元，一旦面臨額外關稅負擔，貨主增加的成本往往遠高於運價漲幅，因此多數客戶選擇提前出貨；此外，紅海地緣政治風險升高，荷莫茲海峽封鎖疑慮仍存，使航商持續繞行航線，市場短期內仍面臨塞港、缺櫃與缺船等問題。

在貨量集中湧現、供給調整不及，加上燃油及營運成本上升下，運價上漲趨勢延續。

歐洲線亦同步回升，遠東至歐洲每TEU（20呎櫃）達2,605美元，較前一期上漲130美元，周漲幅5.3%；遠東至地中海每TEU達3,832美元，上漲82美元，周漲幅2.2%。