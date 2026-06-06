聽新聞
0:00 / 0:00

統一虛實整合 打造多角生態圈

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

統一（1216）集團加強線上線下通路布局，以「生活產業」為目標前進。今年引進新事業LOPIA超市通路經營外，家樂福今年將進行體質調整，預計於7月改名，提升強化集團品牌力；另外，進軍電商通路企圖明顯，主要鎖定電商市場成長機會，達到多通路整體綜效。

統一集團近年積極推動全方位通路布局，持續強化平台經濟與零售版圖。觀察近年發展，統一於2023年收購量販龍頭家樂福，2024年再取得Yahoo台灣電商八成股權，並進一步認購網家股權成為最大股東，積極整合線上線下資源，打造多角化零售生態圈。

外界關注的電商事業發展，羅智先日前表示，電商初期需要花時間了解集團運作模式，前期投入較多、回收較慢，「會扮演燃燒自己、照亮別人的角色」。

近期統一也透過入股日系超市LOPIA零售與食品加工公司，深化超市與食品供應鏈布局。法人認為，統一持續透過併購、展店與平台整合強化流通版圖，有助提升集團長期競爭力。

另外，統一去年整合集團零售品牌打造「uniopen」生活平台，讓OPENPOINT點數得以跨通路使用，串聯超商、量販、超市、藥妝與電商等多元場景。

電商 Yahoo 家樂福

延伸閱讀

麗嬰房股東會／董座林柏蒼：谷底已過！今年朝六大事業體轉型拚成長

櫻花拓越南、北美版圖

餐飲業接班特訓移師海外 打破總部培訓模式

櫃買挺新創 邀集六家優質業者參與InnoVEX新創展會

相關新聞

統一亞洲流通生活平台 將進擊日本

統一集團昨（5）日召開線上法說會，持續推進「亞洲流通生活平台」布局，積極拓展國際市場。目前集團事業範圍已涵蓋越南、泰國、印尼、菲律賓、韓國、中國大陸與台灣等七大版圖；其中，韓國事業將以熊津食品為核心推進擴大布局，下一步有望進軍日本市場，亞洲跨區域整合效應逐步成形。

企業生日快樂／胡連 催動移動載具新引擎

汽車端子廠胡連精密成立於1977年，成立將滿半世紀，多年來專注於開發先進電子連接器解決方案，促進汽機車產業轉型「移動載具」的未來可能性。

企業生日快樂／胡連品牌升級 強化市場競爭力

胡連成立已近50年，董事長張子雄卻毅然在2025年啟動品牌再造。他說，透過品牌升級，胡連可以更擴大國際市場影響力，讓全球夥伴更清楚胡連的技術優勢與解決方案；深化與國際夥伴的合作，共同推動汽車產業的創新與進步；也為了持續強化市場信任，讓更多客戶選擇胡連。

企業生日快樂／胡連精進本業 兼顧 ESG 趨勢

胡連不僅在汽車連接器本業精進，也兼顧ESG趨勢。胡連表示，從產品研發、生產製造到供應鏈管理三大面向，思考對環境與社會的長遠影響，秉持永續發展理念，打造美好的未來。

統一虛實整合 打造多角生態圈

統一集團加強線上線下通路布局，以「生活產業」為目標前進。今年引進新事業LOPIA超市通路經營外，家樂福今年將進行體質調整，預計於7月改名，提升強化集團品牌力；另外，進軍電商通路企圖明顯，主要鎖定電商市場成長機會，達到多通路整體綜效。

厭氧沼氣發電 永豐餘奪永續獎

永豐餘旗下豐川綠能科技與桃園市政府水務局共同推動「龜山水資源回收中心ＲＯＴ案」，榮獲「水處理卓越獎」中「能源化｜下水道系統組」績優企業殊榮，肯定永豐餘運用獨家厭氧沼氣發電技術。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。