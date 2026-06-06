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統一虛實整合 打造多角生態圈
統一（1216）集團加強線上線下通路布局，以「生活產業」為目標前進。今年引進新事業LOPIA超市通路經營外，家樂福今年將進行體質調整，預計於7月改名，提升強化集團品牌力；另外，進軍電商通路企圖明顯，主要鎖定電商市場成長機會，達到多通路整體綜效。
統一集團近年積極推動全方位通路布局，持續強化平台經濟與零售版圖。觀察近年發展，統一於2023年收購量販龍頭家樂福，2024年再取得Yahoo台灣電商八成股權，並進一步認購網家股權成為最大股東，積極整合線上線下資源，打造多角化零售生態圈。
外界關注的電商事業發展，羅智先日前表示，電商初期需要花時間了解集團運作模式，前期投入較多、回收較慢，「會扮演燃燒自己、照亮別人的角色」。
近期統一也透過入股日系超市LOPIA零售與食品加工公司，深化超市與食品供應鏈布局。法人認為，統一持續透過併購、展店與平台整合強化流通版圖，有助提升集團長期競爭力。
另外，統一去年整合集團零售品牌打造「uniopen」生活平台，讓OPENPOINT點數得以跨通路使用，串聯超商、量販、超市、藥妝與電商等多元場景。
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