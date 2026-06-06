統一虛實整合 打造多角生態圈

胡連成立已近50年，董事長張子雄卻毅然在2025年啟動品牌再造。他說，透過品牌升級，胡連可以更擴大國際市場影響力，讓全球夥伴更清楚胡連的技術優勢與解決方案；深化與國際夥伴的合作，共同推動汽車產業的創新與進步；也為了持續強化市場信任，讓更多客戶選擇胡連。

2026-06-06 01:16