統一亞洲流通生活平台 將進擊日本

統一（1216）集團昨（5）日召開線上法說會，持續推進「亞洲流通生活平台」布局，積極拓展國際市場。目前集團事業範圍已涵蓋越南、泰國、印尼、菲律賓、韓國、中國大陸與台灣等七大版圖；其中，韓國事業將以熊津食品為核心推進擴大布局，下一步有望進軍日本市場，亞洲跨區域整合效應逐步成形。

統一董事長羅智先積極推動亞洲流通平台布局，已形成七大核心版圖。其中，中國大陸為最主要海外市場，旗下包含統一中控食品產銷體系，並經營上海、浙江7-ELEVEN超商體系，門市數超過630家；台灣則由集團總部整合統一企業食品與烘焙事業，以及7-ELEVEN超商體系，門市數逾7,300家，另有康達盛通（家樂福）門市超過310家。

統一集團營運重點

菲律賓為統一海外布局中成長動能最強的市場之一，涵蓋菲律賓統一食品產銷及7-ELEVEN（SEVN PM）體系，目前門市數超過4,500家，穩居當地市占龍頭，並持續擴展VisMin地區據點，透過多元商圈展店策略強化領先優勢，中期目標達7,000店，營運維持穩健成長。

韓國市場則以熊津食品為戰略核心據點，以食品產銷為主，建立中大型企業規模。董事長羅智先日前指出，當初投資韓國市場目的並非追求爆發性成長，而是作為深入當地市場的戰略據點。

越南布局涵蓋飼料、麵粉及食品產銷；泰國以食品產銷為主；印尼則以食品進口與銷售為核心業務。

完成七大市場布局後，日本成為統一下一個重要目標。羅智先認為，日前入股LOPIA超市是一個重要起點。