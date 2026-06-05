誠邑築建設攜手荷蘭MVRDV 首座住宅地標「破框」登場

房市景氣不明，台中品牌建商誠邑築建設逆勢布局，攜手全球知名建築事務所MVRDV打造全台首座住宅作品「嶼 76」，預售階段並推出《破框奇想》，6月6日正式開展，首度完整揭露MVRDV建築創作脈絡。

誠邑築建設董事長沈瑞興更預告：「除了荷蘭以外，沒有一個城市擁有兩座MVRDV住宅作品，但未來在台中將有兩棟！」

MVRDV被譽為當代最具國際影響力的建築團隊之一，最著名的如荷蘭「Markthal」市集住宅案，透過數據分析與空間整合，翻轉傳統市場的想像，每年吸引大量觀光與商業效益。

而在阿姆斯特丹住商混合案「Valley山谷」，則以城市山谷概念，進一步證明綠化與生態系統，不僅創造生活品質，更進一步推升資產價值。

作為MVRDV在台首件住宅作品，台中北區崇德路「嶼 76」規劃地上21層超高大樓，最大特色在於將MVRDV擅長的流線曲面語彙導入住宅立面，搭配浮島陽台與垂直綠化構成有機建築外觀，打破市場慣見的方正框架。

荷蘭MVRDV建築團隊創辦人雅各布．范．里斯（Jacob van Rijs）說：「本設計案最大特色之一，是它不重複過去事務所習慣的設計語彙，將屬於台中的宜居陽台轉化在曲面造型，同時也回應周邊環境，打造更柔和的建築。」他強調，這會是一座經得起時間考驗的城市地標。

策展現場最受矚目之一的「浮島陽台 1：1 實作計畫」，成為全案焦點，雅各布．范．里斯說：「本案曲面設計複雜，從開模、磁磚選材到施工工法，皆經過數十次試作與調整，目前仍持續優化細節，只為了確保每一道弧線與馬賽克磚，皆能忠實呈現原始設計理念。」

「嶼 76」全案規劃76戶、37至46坪產品，定位為小眾高端市場，目前銷售進度符合預期，平均成交單價達7字頭、高樓層特殊戶叩關8字頭，買方以企業主、自營商、醫師及海歸族群為主，甚至已有企業主一次購入整層作為資產配置，亦吸引不少北部客因MVRDV名氣特地南下賞屋。

沈瑞興補充說：「當前房市買氣保守，但自住客擁有更多選擇，所以我們不會走價格競爭，而是持續投入特色開發，『房子代表的是生活態度與價值認同』。」

此外，延續國際合作經驗，誠邑築預告明年再攜手MVRDV建築團隊投入台中市民權路、柳川案，基地四面臨路、千坪大開發，將透過國際視野結合舊城文化，推動新一波城市復興，目前全案正在申請建照中，售價未定。

沈瑞興補充說：「買房不再是坪數與地段的競爭，而是設計價值、公共性與生活品質，該案將是民間開發另一項創舉，盼藉國際經驗，打造更多城市作品。」

誠邑築建設攜手全球知名建築事務所MVRDV，打造全台首座住宅作品「嶼 76」。記者宋健生／攝影

的阿姆斯特丹住商混合案「Valley 山谷」，以城市山谷為概念。記者宋健生／攝影