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靖天集團撤出三圓建設 陸保綱辭任三雅投資代表人

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

三圓建設（4416）5日重訊公告法人董事「三雅投資」代表人暨愛弟瑞奇投資投資長陸保綱辭任董事，等同宣告靖天集團撤出，這次三圓建設財務危機是否能安然度過，市場都在看。

今年1月21日，三圓建設法人董事「三雅投資」改派代表人，由李焰彰改為靖天集團總裁陸醒華之子、陸保綱擔任。

當時三圓建設指出，三圓邀請陸保綱進入三圓董事會，接下來將參與公司治理，讓董事會更多元化，擬為私募案做準備，以利於未來公司發展，未來三圓的策略性投資人進駐後，三圓是否可望脫胎換骨，值得拭目以待。

不料，陸保綱進入三圓建設將近半年之際，5日正式向三圓建設遞交辭任書、辭任三雅投資董事一職。

三圓建設5日同步公告旗下源利工程因存款不足，出現一張合作金庫退票，退票金額123萬元，以及國泰世華銀行之支票24張，金額合計達1,369.33萬元；截至5日，三圓建設共有107張支票尚未清償註記。

另外，三圓建設5日公告公司關係人山圓建設2025年11月10日簽發1.8億元本票，遭許晉嘉聲請強制執行；三圓建設表示，目前山圓建設已與執票人進行協商中，並委請律師處理法院相關事宜。

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