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搶攻專業工務與修繕市場 博世發表全新手工具系列、享20年保固

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
博世專業手工具推出兼具耐用性、安全性與人體工學設計的完整工具解決方案。圖／公司提供
博世專業手工具推出兼具耐用性、安全性與人體工學設計的完整工具解決方案。圖／公司提供

全球電動工具品牌博世（Bosch）5日正式在台發表全新「專業手工具」與「專業VDE絕緣手工具」系列產品，全面祭出長達20年的保固服務，展現對產品品質的信心，除了鎖定台灣專業工務市場，亦同步拓展3C科技玩家與居家修繕族群。

台灣博世電動工具業務部總經理賀文廣表示，對專業工作者而言，工具不只是設備，更是每天並肩作戰的重要夥伴，博世秉持「科技成就生活之美」的品牌理念，提供安全、耐用的工具，致力成為值得職人們長期信賴的首選。

因應電力工程、配電維修、智慧家居安裝與新能源產業快速成長，博世同步推出專業VDE絕緣手工具系列，包含VDE絕緣起子、尖嘴鉗、斜口鉗及水管鉗等產品，全系列皆經過10,000V測試，符合IEC 60900國際標準並獲得國際VDE認證，可提供最高1,000V安全防護，協助電工作業人員在活電環境下提升施工安全性。

此外，全新發表的專業手工具系列則涵蓋鉗類、起子、扳手、測量工具與多功能工具，採用高強度材質與精密製程，大幅提升耐磨耗與抗衝擊性能，並導入防滑握柄與平衡施力設計，有助於降低長時間施工的疲勞感，滿足專業工地施工、設備維修，以及科技玩家進行電腦硬體改裝與模型組裝時對精準度的要求。

博世正加速拓展手工具市場的產品布局，規劃於2026年正式推出300個專業手工具品項，預計次年增至500個品項，並目標在2029年達到共700個品項，全面涵蓋電工、機械、維修、安裝、工業應用與精密作業等完整領域。博世專業手工具與VDE絕緣手工具即日起已於全台授權經銷商正式開賣。

博世2026年推出300個專業手工具品項，預計在2029年進一步推出共700個品項。圖／公司提供
博世2026年推出300個專業手工具品項，預計在2029年進一步推出共700個品項。圖／公司提供

全球電動工具品牌博世（Bosch）5日正式在台發表全新「專業手工具」與「專業VDE絕緣手工具」系列產品，並全面祭出長達20年的保固服務。由左至右分別為台灣博世電動工具品牌經理柯昌廷、台灣博世董事長暨執行董事石安德（Andreas Schmidt）、台灣博世電動工具業務部總經理賀文廣。圖／公司提供
全球電動工具品牌博世（Bosch）5日正式在台發表全新「專業手工具」與「專業VDE絕緣手工具」系列產品，並全面祭出長達20年的保固服務。由左至右分別為台灣博世電動工具品牌經理柯昌廷、台灣博世董事長暨執行董事石安德（Andreas Schmidt）、台灣博世電動工具業務部總經理賀文廣。圖／公司提供

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