企業生日快樂／胡連品牌升級 強化市場競爭力

胡連（6279）成立已近50年，董事長張子雄卻毅然在2025年啟動品牌再造。他說，透過品牌升級，胡連可以更擴大國際市場影響力，讓全球夥伴更清楚胡連的技術優勢與解決方案；深化與國際夥伴的合作，共同推動汽車產業的創新與進步；也為了持續強化市場信任，讓更多客戶選擇胡連。

他強調，首度的品牌升級也是新旅程的開始，是「胡連2.0」：承載著過去精神、擁抱未來新階段，攜手邁向前瞻。胡連會持續推動技術創新、製造管理、全球布局的同步升級，面對市場競爭也能保持領先。胡連的品牌願景，是能夠與全球一流車廠對等溝通，參與創新的連接系統解決方案。以下是專訪紀要：

問：為何胡連要做品牌再造與升級，打造胡連2.0？

答：品牌是胡連發展重要的歷程。品牌升級不只是視覺形象的改變，更是對市場、夥伴、未來的全新承諾。 胡連從1977年成立至今，深耕汽機車連接器產業，從技術研發到製造管理，從在地深耕到全球布局，一步步奠定了我們的實力。

但我們內部不斷精進，品牌形象卻相對低調，未能充分展現競爭力。現況已經不能滿足胡連在全球市場發展的需求。

當前，全球汽車產業正處於前所未有的變革之中，新能源車、自動駕駛、智慧聯網等技術快速發展，使得車用連接器的需求日益多元，市場競爭也更加激烈。面對這樣的挑戰與機遇，我們做品牌升級，目的就是希望用更清晰、明確、有效的方式，讓市場真正認識胡連的實力與價值。品牌升級的核心，不只是形象更新，更是我們決心進一步強化市場競爭力的具體行動。

問：胡連2025年營收98.23億元，年增11.6%，創歷史新高，2026年展望如何？

答：今年營運可望優於去年，持續以兩位數成長。成長主力市場除了中國大陸市場之外，非中國大陸市場的成長將優於大陸市場，我們要向高頻高速等單價較高的產品發展，抵銷銅價上漲壓力，也拚毛利率持穩。

胡連七成營收來自中國大陸汽車品牌，客戶包括比亞迪、長安汽車、吉利汽車、奇瑞汽車等。現在汽車行業正處於前所未有的變革，包括新能源車、自動駕駛等，都需要用到更多連接器。胡連出身台灣，在大陸市場站穩腳步後，也前進國際市場。

現在大陸汽車產業崛起，歐洲車廠面臨非常大的挑戰，為了成本與效率，連歐洲車廠都回頭找胡連供貨，這是我們非常好的機會。

汽車產業走向高度電氣化，汽車裡有許多區域控制器，這些區域控制器包括了連接器、主機板與連接線等，大幅提升產品出貨單價，可以挹注營收，畢竟連接器單價較低，要帶動業績增長，提升毛利率，並須推出系統整合的產品，才能提升出貨單價。

問：大陸汽車產業競爭激烈，胡連如何維持價格與競爭力？

答：大陸工信部已經要求車廠不能降價，殺價競爭趨緩，胡連的產品線不僅相當完整，而且占大陸主要車廠、例如比亞迪的產品成本比率很低。我們如果不出貨，他們上千種產品要去哪裡找？這就是胡連優勢，我們只需要稍微降一點就可以了。車用端子持續朝向高壓高頻的方向發展，胡連也往此方向研發，提升單價，利潤還可以。

問：與法拉利的合作狀況？

答：胡連努力了四年，成功打入法拉利供應鏈，預計今年開始量產。這讓胡連能與歐洲一線車廠對等溝通，也成為爭取高技術門檻、高單價訂單的重要籌碼。

儘管法拉利的量非常少，因為生產超高級跑車，一個月可能最多就100台，對營收貢獻相當有限，但有了法拉利供應商的身分，我們就具備生產高品質車身控制模組的能力，不再被視為二線的代工廠。