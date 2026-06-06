企業生日快樂／胡連精進本業 兼顧 ESG 趨勢

胡連（6279）不僅在汽車連接器本業精進，也兼顧ESG趨勢。胡連表示，從產品研發、生產製造到供應鏈管理三大面向，思考對環境與社會的長遠影響，秉持永續發展理念，打造美好的未來。

在產品研發方面，胡連相信，創新產品不只是效能與效率的提升，也要透過研發與製造，減少對環境的影響。其中，在產品碳排放管理方面，胡連獲得ISO 14067認證，建立產品生命周期管理系統、執行產品碳足跡盤查，從原料採購、設計、生產、物流到客戶使用的每個環節，持續監測並積極降低對環境的影響。

隨著全球邁向電動車時代，胡連積極研發專用連接器與線束解決方案，幫助提升新能源車效能表現，助力汽車產業的能源轉型。在生產製造方面，胡連從不同面向降低環境影響、提升資源利用效率，達成企業與生態和諧共存。

2022年胡連台北廠區就完成集團溫室氣體盤查，獲得ISO 14064-1認證。2023年起，集團各生產基地，亦陸續進行溫室氣體盤查，深入分析排放來源，制訂更精準的減排策略，目標逐年下降碳排放密度，逐步達到碳中和。

水資源管理方面，胡連每季定期監測廢水排放，依循標準嚴格處理廢水。此外，胡連將20%廢水回收再利用，提升水資源使用效率。2022年優化台北廠區的電鍍製程，隨著產線調整，用水量逐步下降，較2021年減少約 49.7%，有效降低水資源消耗。

能源管理方面，則進行生產設備的耗能檢視與汰換，台北廠區油壓式成型機已全數更換為全電動機型，大幅提升能源效率並降低50%用電量。2022年也在台北、越南廠區推動太陽能電力系統建置計畫，每年預估可再增加45萬度的綠電，增加可再生能源使用。

在社會回饋方面，每年定期舉辦環境教育活動，例如淨灘、移除外來種植物等，鼓勵員工及其家人共同參與，促進親子互動，以實際行動守護環境，並喚起大眾對環境保護的關注。