企業生日快樂／胡連 催動移動載具新引擎

汽車端子廠胡連精密（6279）成立於1977年，成立將滿半世紀，多年來專注於開發先進電子連接器解決方案，促進汽機車產業轉型「移動載具」的未來可能性。

胡連董事長張子雄回憶，1977年，他與總經理胡盛清、共同創辦人連鴻鳴，三個年輕人攜手走出胡連精密第一步。當年他們只是模具師傅，憑藉滿腔熱情與專業技術，辭去原有工作，投入端子的開發與製造，創辦了胡連精密。

胡連最初專注於電視遊樂器與電動玩具領域，但消費電子產品生命周期短，且客戶也不穩定，影響胡連營運。當時台灣汽車工業萌芽，包括裕隆、中華汽車等本土車廠逐步崛起，但高度依賴從日本進口連接器等零組件。他們相信台灣人也能自行開發及製造連接器，以自信和使命感投身當時仍屬冷門的產業。

胡連早期開發金屬沖壓車用端子零件產品，主要做電流與訊號的穩定傳遞，打進汽車供應鏈後，因產品生命周期長，張子雄說，一些模具甚至沿用超過30年，是公司長期穩健成長的關鍵。

搭電動車浪潮 朝高值化發展

2004年胡連開始做塑膠連接器。隨著大陸電動車興起，朝向電動化、智能化與網路化三大方向發展，胡連也開發出車用電子模組與區域控制器等新產品，搭上電動車興起的浪潮，朝向高值化發展，現在更是大陸自主品牌第一大車用連接器供應商。

胡連從1977年成立以來，沒有一年虧損，為股東創造穩定的收益。加上很早就進入大陸市場，大陸在2009年汽車銷售量首度超越美國，成為全球最大汽車市場，胡連在大陸深耕多年，搭上大陸汽車產業高速成長的浪潮。大陸汽車市場現在不僅是內需市場，更以自主品牌電動車在全球攻城掠地，對胡連來說是利基，累積了50年的技術、經驗與口碑，讓大陸自主品牌電動車要外銷，就找像胡連這樣，值得信賴的零組件供應夥伴。

張子雄說，在沒有市場的地方開發自有品牌，很難發揚光大，台灣市場就這麼大，很可憐。它們發展十年後就往國際化發展，1989年開始積極拓展，「今天若沒有走出去，可能就無法生存」。無論是技術創新、產品製程以及客戶服務，都以客戶成功為己任，透過緊密的合作，一步步推動產業向前邁進。

在研發方面，胡連自創立以來，專注於汽機車連接器研發，驅動移動載具科技向前。並於台北、南京、東莞設立三大研發中心與實驗室，由300多位專業研發人員組成專業團隊，涵蓋高頻、高壓與保險絲盒、板端連接器、及低壓產品開發，為全球客戶提供技術服務。

完整模具系統 縮短開發時程

在設計開發上，為了確保結構完整性、熱管理與訊號的穩定性，胡連的設計團隊專注於將客戶需求轉化為可行的設計方案，在開發初期著手優化結構完整性、提升效率並確保穩定性，減少後續可能出現的問題。透過電腦輔助工程（CAE）模擬，在實體樣品製作前，提前驗證設計的結構強度、熱效能及電氣性能等，確保產品符合高標準要求。

模具製造方面，胡連高效的模具設計與生產，確保品質穩定。該公司強調，其模具設計與生產由資深專家領導，在業界擁有獨特優勢。利用完整的模具管理系統，憑藉龐大模具資料庫，能夠靈活調整並客製化設計；透過模流仿真軟體結合現代化加工，確保模具精準度，能因應各種新規格需求，兼具品質與開發高效率，幫助客戶有效縮短產品開發時程。

自創立以來，已累積超過8,000套模具資料庫，每年開發能力超過600套。在實驗室測試方面，胡連嚴格執行驗證，確保符合業界標準。該公司廠內建置符合國內外標準的實驗室，能執行95%的車輛測試項目，深受汽機車製造商的信賴。

通過認證方面，包括CNS、ISO/IEC 17025:2017、TAF 3004、CNAS等，並獲主流車廠包括長安汽車、吉利汽車、比亞迪等認可。

至於生產製造，胡連提供全自動化生產與檢測，確保每件產品品質穩定。每條生產線皆配備先進的自動檢測系統，讓傳統的抽檢模式提升至精準的全品檢模式，大幅提升品質穩定性。

在品質政策上，除了導入國際標準的品質與環境管理系統，近期更選用符合歐盟RoHS規範的環保材料。

胡連憑藉策略性布局的優勢，為全球汽機車產業提供在地化且高效的服務。目前全球有20個據點，包括大陸東莞、南京與嘉興等。另外，越南、印尼與義大利都有布局，擁有三個研發中心，員工超過3,500人，客戶超過2,500個。