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台灣賓士：樂觀看待車市成長 今年將是非常成功一年

中央社／ 台北5日電

台灣賓士（Mercedes-Benz Taiwan）總裁賴恩凱（Mark Raine）今天表示，樂觀看待今年台灣車市成長趨勢，預期今年將會是非常成功的一年。

台灣賓士下午舉行Mercedes-Benz慶祝汽車發明140週年特展台北場揭幕活動，賴恩凱現場接受媒體採訪表示，今年以來，台灣賓士在台灣汽車銷售市場整體表現相當穩定，Mercedes-Benz對前5個月的表現也感到非常滿意。

賴恩凱指出，Mercedes-Benz平均每月在台灣掛牌數約1600輛至1700輛。

展望今年未來數月，賴恩凱表示，樂觀看待成長趨勢會持續下去，預期今年將會是非常成功的一年。

根據統計，5月台灣新車掛牌數3.3萬輛，較4月3.14萬輛成長5.3%，比2025年同期3.19萬輛增加3.7%；今年前5月台灣新車掛牌數累計至16.09萬輛，較2025年同期16.46萬輛微減2.3%。

賓士 車市

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