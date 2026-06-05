台灣賓士：樂觀看待車市成長 今年將是非常成功一年

捷運文湖線前身是捷運木柵線，也是台北捷運第一條營運路線，自1996年3月正式通車迄今已滿30年。而台北捷運公司也將啟動重大重置計畫，文湖線全線76列電聯車、號誌系統將全面翻新，新購列車將採車廂「全貫穿」設計，單列車載客量將從現行的440人提升至574人，緩解尖峰時間長年壅塞問題，預計將於2041年完工...

2026-06-05 15:36