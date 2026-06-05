聽新聞
0:00 / 0:00
旭然完成世代交棒何宜臻任董事長 深耕工業液體過濾
過濾設備廠旭然今天完成董事全面改選，董事會一致推舉何宜臻接任董事長，創辦人何兆全轉任集團顧問，完成世代交棒。何宜臻表示，旭然將持續深耕工業液體過濾領域。
旭然今天召開股東常會，完成董事全面改選，4席新任董事為何宜臻、何宜瑾、兆美投資代表人孫瑞隆、兆美投資代表人簡維倫，3席獨立董事為高誌謙、翁祖立及陳泳睿。
旭然董事會一致推舉何宜臻擔任董事長，何兆全轉任集團顧問。何宜臻透過新聞稿指出，旭然未來將持續深耕工業液體過濾領域，一方面研發高階過濾材料和關鍵技術，同時強化多區產能布局。
旭然表示，將強攻半導體先進製程、AI伺服器液冷、製藥、生技及水資源回收等應用市場，今年營運展望審慎樂觀。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。