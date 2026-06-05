旭然完成世代交棒何宜臻任董事長 深耕工業液體過濾

過濾設備廠旭然今天完成董事全面改選，董事會一致推舉何宜臻接任董事長，創辦人何兆全轉任集團顧問，完成世代交棒。何宜臻表示，旭然將持續深耕工業液體過濾領域。

旭然今天召開股東常會，完成董事全面改選，4席新任董事為何宜臻、何宜瑾、兆美投資代表人孫瑞隆、兆美投資代表人簡維倫，3席獨立董事為高誌謙、翁祖立及陳泳睿。

旭然董事會一致推舉何宜臻擔任董事長，何兆全轉任集團顧問。何宜臻透過新聞稿指出，旭然未來將持續深耕工業液體過濾領域，一方面研發高階過濾材料和關鍵技術，同時強化多區產能布局。

旭然表示，將強攻半導體先進製程、AI伺服器液冷、製藥、生技及水資源回收等應用市場，今年營運展望審慎樂觀。