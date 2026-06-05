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momo自有品牌家用紙品「朵舒」促銷 整合供應鏈創造價格優勢

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

通膨壓力上升，家庭日常採買愈來愈需要精打細算。台灣電商龍頭momo富邦媒（8454）旗下自有品牌 mo select，六月強打旗下紙品品牌「朵舒」，推出紙品超值方案，從浴廁、廚房到日常清潔，協助家庭一次補齊不同生活場景所需，讓日常補貨更省、更安心。

momo指出，衛生紙、廚房紙巾等每天都會用到的民生紙品，單價不高，卻是家裡每天都會消耗、用完就得補的必需品，因此「每次少一點」累積起來就會有感。以朵舒84包規格為例，單箱829元、每抽約0.065元，指定活動檔期購買兩箱最高加送100 mo幣；若以回饋折抵後試算，每抽低至約0.061元起，相當於每抽成本約省6%。換算下來，以一家四口日常使用情境估算，一整天衛生紙花費不到3元。

除了84包規格外，朵舒也同步提供80包、72包、究好系列與三層衛生紙等不同規格，並從家庭日常使用情境出發，將這些細節納入商品設計與規格規劃。以主力品項來說，朵舒衛生紙單抽尺寸較市場主要品牌主力規格大4.5%至8.6%。每一抽的大小，會影響使用時是否順手、是否需要多抽。因此，消費者補貨時除了比較價格，也可以留意單抽尺寸，避免只看標價，卻忽略實際使用需求。

同時，衛生紙每天接觸肌膚，品質安心也是家庭採購的重要考量。mo select 全系列商品攜手合作夥伴，從原料到生產嚴格把關，讓消費者在追求價格有感的同時，也能用得更安心。

momo自有品牌協理余靜宜表示，紙品活動不只是單一檔期促銷，而是希望把自有品牌在供應鏈整合、商品開發與品質把關上的能力，轉化成家庭日常採買時真正有感的價格與安心感。面對原物料、物流與生活成本波動，mo select 透過上游供應鏈協同、多元供應來源與策略合作，提高對商品成本、供貨與品質規格的掌握度，讓消費者在補貨時能買得更省，也用得更安心。

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