資源循環推動法三讀…金聯成：受惠城市採礦趨勢 先進者受惠

廢鉛酸蓄電池處理廠金聯成公告5月營收2317萬元，月減29.9%、年減25.2%，主要反映客戶出貨排程與營收認列的時間落差。6月LME鉛價維持在每公噸2000美元以上，對後續產品報價具參考性。

金聯成表示，立法院剛三讀通過「資源循環推動法」，台灣正式由「廢棄物管理」邁向「資源循環」新時代。總經理陳俊銘認為，象徵台灣由線性經濟全面轉型為循環經濟，公司將受惠城市採礦的新趨勢，未來先進者優勢將更為顯現。

銘福集團相關企業金聯成專攻廢鉛酸蓄電池回收，名仁資源負責鋰電池回收，兩者共同布局循環經濟趨勢。特別的是，名仁資源、聯友金屬、天弘化學近年共組「鋰電池循環永續責任聯盟」，推出台灣第一個汰役鋰電池循環經濟生態系，是走在法令前的先行者。

金聯成營運模式是回收廢鉛酸蓄電池，加以粉碎熔煉後，製成鉛錠售出，新法通過後將帶動下游企業主動強化對合法回收處理夥伴的採購需求，挹注公司成長動能。

依據新法，政府將優先採購循環產品，鼓勵民間企業投入循環採購，以擴大循環市場需求；修法並新增「創新實驗沙盒」制度，讓創新循環技術或商業模式得於受控環境下進行驗證，讓業者能協助循環產業突破技術門檻。