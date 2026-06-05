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新光保全攜手跨界夥伴 首例生物炭珊瑚復育磚落腳澎湖

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
新光保全攜手跨界夥伴，首例生物炭珊瑚復育磚落腳澎湖。圖／新光保全提供
新光保全攜手跨界夥伴，首例生物炭珊瑚復育磚落腳澎湖。圖／新光保全提供

新光保全長期關注生物多樣性及環境永續議題，近年透過友善農業、生態保育及環境教育等行動，持續探索企業參與自然保育的多元可能。此次攜手新光人壽慈善基金會、光泰環能股份有限公司及BlueTrend藍色脈動共同參與「珊瑚保育計畫」。

本計畫導入聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）認可具二氧化碳移除功能，以生物炭（Biochar）作為珊瑚復育磚材料，結合農業剩餘資材再利用與海洋保育應用。

生物炭具有較穩定的碳儲存特性，可作為珊瑚附著與生長基質之一，同時提供海洋復育、資源循環及碳移除效益整合應用之研究參考。相關團隊去年6月於澎湖海域布放100塊生物碳珊瑚復育磚，種植552株珊瑚，並同步進行水下監測、生物多樣性調查及環境教育推廣工作，持續觀察珊瑚生長情形及海洋生態變化。

依相關方法學計算，本次活動共創造0.313噸二氧化碳當量（t CO₂e）的淨碳移除效益，並公告於全球碳匯註冊系統（Global C-Sink Registry），也讓新光人壽慈善基金會成為亞洲少數具備參與碳交易潛力的公益基金會之一。其效益仍須透過後續長期監測與研究持續觀察及驗證，以作為未來生物炭應用於海洋保育及資源循環領域之參考，這項應用也串聯起農業與海洋兩個不同的環境場域。

自2015年起，新光保全持續投入友善農業及食農教育推廣，支持青年農民返鄉發展、有機契作及在地農業永續經營。近年更進一步推動獨居蜂棲地營造、農田生態監測及農業剩餘資材循環利用等行動，逐步建立從農田到城市的生態參與機制，深化企業在生物多樣性保育與自然資本議題上的實踐。

此次參與澎湖珊瑚復育行動，也讓企業長期關注的農業循環與生態保育理念延伸至海洋場域，串聯農業、生態與海洋三大面向，展現跨域整合的永續影響力。新光保全表示，面對生物多樣性流失與氣候變遷等全球挑戰，企業推動永續不能單靠單一力量，而需透過公私協力及跨域合作，攜手政府、供應鏈夥伴與社會各界共同投入。

未來，新光保全將持續關注生物多樣性、自然資本、農業永續及環境教育等議題，並結合農業部ESG STORE專案等多元合作平台，以實際行動支持自然保育與生態復育工作，響應自然正向（Nature Positive）發展趨勢，共同打造兼具環境韌性、生態價值與永續競爭力的產業環境。

珊瑚 復育 澎湖

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