永豐餘旗下豐川綠能 榮獲環境部2026淨水永續獎

永豐餘（1907）旗下豐川綠能科技5日出席環境部「2026淨水永續獎」頒獎典禮，以與桃園市政府水務局共同推動的「龜山水資源回收中心ROT案」，榮獲「水處理卓越獎」中「能源化－下水道系統組」績優企業殊榮，肯定永豐餘運用獨家厭氧沼氣發電技術，將水資源回收中心轉型為全台首座、發電規模最大的沼氣綠能中心，從傳統廢水處理的成本中心，變為兼具發綠電能力的重要資產，實現創能、減廢、減碳三重效益。

「淨水永續獎」由環境部主辦，今年邁入第三屆，以「效益及永續性」、「技術創新性」及「推廣性」三大面向為評選核心，專門遴選全國具代表性之事業或下水道系統作為全國典範，推動產業將廢水管理從傳統「污染控制」思維，全面升級至「減碳、資源循環與永續治理」，為業界地位最高的淨水永續獎項認可。歷屆得獎單位皆為台灣最具代表性的大型水資源基礎建設，包括高雄臨海水資源中心、臺南永康水資源回收中心、坪林污水處理廠及宜蘭地區水資源回收中心等指標案例。此次龜山水資源回收中心獲獎，彰顯本案在技術創新、實績規模與推廣示範價值上，均已達全國頂尖水準。

龜山水資源回收中心每日處理約2萬3千噸民生及事業廢水，之所以脫穎而出，在於五大核心優勢的全面整合。第一，沼氣回收發電：善用回收沼氣發電，大幅提升能源自給率，年發電640萬度，相當於約1,540戶家庭一年用電。第二，污泥減量再利用：污泥妥善處理後循環再利用，廠內污泥量從每年1,800噸降至1,000噸，積極推動資源循環與減量。第三，節能減碳成效：持續優化設備與操作，降低能耗，厭氧設備啟用後，2025年較2024年節電17%（60萬度電），年減碳效益7,000噸CO₂e。第四，推廣與示範效益：作為下水道能源化標竿案例，推動經驗分享與產業交流。第五，公私協力共創永續價值：跨機關、企業合作包括外收有機廢棄物處理量每年2.6萬噸，整合廚餘、水肥共消化，擴大資源循環效益，共創污水處理永續典範。

永豐餘投控暨豐川綠能科技董事長葉惠青表示，永豐餘在二代創辦人何壽川帶領下，以「醣經濟」為核心，長年深耕循環經濟，將農業餘料、製程廢水與廚餘等有機資源轉化為能源。在厭氧菌黃金配比、系統整合與跨水質操作上歷經逾十年淬鍊，龜山案證明這套源自造紙製程的厭氧技術，已成熟到足以服務臺灣公共基礎建設，成為可被社會廣泛使用的解方。

展望未來，永豐餘將持續以「碳為軸、醣為源、數據為引擎」深化生質能與循環經濟布局，以龜山模式為基礎，推動更多廢水資源化與能源化應用場域，為臺灣淨零轉型提供可複製、可擴散的實踐藍圖。