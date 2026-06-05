SCFI運價指數連六漲！周漲幅6.01% 美西線漲幅達9.7%

運價指數連六漲，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數5日出爐，指數上漲至154.75點至2,726.48點，周漲幅6%；四大主要航線都上漲，遠東到美西漲幅最大，達到9.7%。

運價持續上漲，全球貨櫃輪運價自4月起強勢反彈，5月漲勢進一步擴大，市場看好貨櫃三雄長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海航運（2615）即將公布的5月營收表現優於4月。法人認為，在運價持續走揚及搶艙潮帶動下，6月營收同樣具備成長動能，第2季營收與獲利表現可望明顯優於第1季。

美國政府對進口商品課徵10%臨時關稅將於7月24日落日影響，亞洲出口商紛紛趕在期限前將貨物運抵美國，最新一期出爐運價繼續漲，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達4,552美元，較前一期上漲403美元，周漲幅9.71%；遠東到美東運價每FEU（40呎櫃）達5,741美元，較前一期上漲408美元，周漲幅7.65%。

隨著北美需求轉熱絡，船舶排擠效應加重，遠東到歐洲運價也全面回升，每TEU（20呎櫃）達2,605美元，較前一期上漲130美元，周漲幅5.2%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達3,832美元，較前一期上漲82美元，周漲幅2.18%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）較前一周上漲41美元，周漲幅6.75%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU（20呎櫃）與前一周持平、遠東到韓國每TEU（20呎櫃）較前一周下跌1美元。

北美市場需求旺，中東、中南美的市需求全面走揚，帶動全球貨櫃市場需求急速升溫，業界針對北美線都已經陸續發出6月要加收GRI（綜合費率附加費）漲幅分別在1,000-2,000美元區間；再加上油價與美國內陸運輸成本上升影響，航商自6月起陸續調漲海運費及燃油附加費，以反映營運成本壓力。