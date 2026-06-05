快訊

揮別傳產迎戰AI！0050成分股調整 刪除中鋼、台塑等四將

一堆人痛過！塗日本超夯「液體OK蹦」宛如酷刑 正確用法曝光：台灣人太勇猛

礁溪電動代步車老婦被撞飛慘死 25歲女駕駛慌抱幼兒下車畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

SCFI運價指數連六漲！周漲幅6.01% 美西線漲幅達9.7%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

運價指數連六漲，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數5日出爐，指數上漲至154.75點至2,726.48點，周漲幅6%；四大主要航線都上漲，遠東到美西漲幅最大，達到9.7%。

運價持續上漲，全球貨櫃輪運價自4月起強勢反彈，5月漲勢進一步擴大，市場看好貨櫃三雄長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海航運（2615）即將公布的5月營收表現優於4月。法人認為，在運價持續走揚及搶艙潮帶動下，6月營收同樣具備成長動能，第2季營收與獲利表現可望明顯優於第1季。

美國政府對進口商品課徵10%臨時關稅將於7月24日落日影響，亞洲出口商紛紛趕在期限前將貨物運抵美國，最新一期出爐運價繼續漲，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達4,552美元，較前一期上漲403美元，周漲幅9.71%；遠東到美東運價每FEU（40呎櫃）達5,741美元，較前一期上漲408美元，周漲幅7.65%。

隨著北美需求轉熱絡，船舶排擠效應加重，遠東到歐洲運價也全面回升，每TEU（20呎櫃）達2,605美元，較前一期上漲130美元，周漲幅5.2%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達3,832美元，較前一期上漲82美元，周漲幅2.18%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）較前一周上漲41美元，周漲幅6.75%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU（20呎櫃）與前一周持平、遠東到韓國每TEU（20呎櫃）較前一周下跌1美元。

北美市場需求旺，中東、中南美的市需求全面走揚，帶動全球貨櫃市場需求急速升溫，業界針對北美線都已經陸續發出6月要加收GRI（綜合費率附加費）漲幅分別在1,000-2,000美元區間；再加上油價與美國內陸運輸成本上升影響，航商自6月起陸續調漲海運費及燃油附加費，以反映營運成本壓力。

運價

相關新聞

通車滿30年…文湖線這兩大熱銷捷運站點 每坪6字頭最親民

捷運文湖線前身是捷運木柵線，也是台北捷運第一條營運路線，自1996年3月正式通車迄今已滿30年。而台北捷運公司也將啟動重大重置計畫，文湖線全線76列電聯車、號誌系統將全面翻新，新購列車將採車廂「全貫穿」設計，單列車載客量將從現行的440人提升至574人，緩解尖峰時間長年壅塞問題，預計將於2041年完工...

台股飆漲帶旺豪宅？「元利信義聯勤」兩買方各砸4.4億元現金入手

央行信用管制措施發酵之際，國內房市幾乎陷入停滯，不過北市高總價市場卻出現天價交易...

SCFI運價指數連六漲！周漲幅6.01% 美西線漲幅達9.7%

運價指數連六漲，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數5日出爐，指數上漲至154.75點至2,726.48點，周漲幅6%；四大主要航線都上漲，遠東到美西漲幅最大，達到9.7%。

正隆后里廠獲淨水永續獎 打造「從成本到創能」廢水綠電新典範

環境部5日舉辦2026年淨水永續獎頒獎典禮，表彰企業於廢水資源化與智慧創新的成果。正隆公司繼2024年大園廠以「廢水沼氣綠電」榮獲首屆淨水永續獎後，今年再由旗艦后里廠以「廢水創能」技術獲獎，展現正隆持續深化水資源循環與低碳綠能布局的成果，也彰顯傳統製造業從「成本治理」邁向「永續創能」的轉型實力。

影／彰化縣溪湖鎮青年住宅今動土 青年網友詢問熱度高

彰化縣溪湖鎮青年住宅新建統包工程今動土，將興建76戶住宅單元的公寓大樓，預計兩年後完工開放申請。動工後半小時縣政府在網路地方社群貼文，陸續有網友留言問「怎麼買？」縣政府表示，基本要件是年滿20歲至45歲，設籍彰化縣並累計滿3年以上的青年。

台股飆漲帶旺豪宅？信義聯勤成交2戶再登豪宅王

最新實價揭露，大安區指標豪宅「元利信義聯勤」新增2筆高樓層交易，成交單價分別達285萬、283萬元，若排除特殊產品「陶朱隱園」個案，此兩筆交易創2021年以來北市最高單價紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。