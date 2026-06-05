通車滿30年…文湖線這兩大熱銷捷運站點 每坪6字頭最親民

捷運文湖線前身是捷運木柵線，也是台北捷運第一條營運路線，自1996年3月正式通車迄今已滿30年。而台北捷運公司也將啟動重大重置計畫，文湖線全線76列電聯車、號誌系統將全面翻新，新購列車將採車廂「全貫穿」設計，單列車載客量將從現行的440人提升至574人，緩解尖峰時間長年壅塞問題，預計將於2041年完工。

永慶房產集團統計近一年捷運文湖線房市熱門交易站點前10名，其中內湖站成交136戶居冠最熱銷，六張犁站交易110戶居次，中山國中站成交98戶排名第三。

捷運文湖線有7個站點行經內湖區，數量最多。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，文湖線熱銷站點前10名中，光是內湖區擁有，內湖站、文德站、與葫洲站等3個站點上榜。

陳金萍指出，其中內湖站周邊可以說是內湖區的生活機能核心，商圈內有Citylink、湖光市場，公園綠地豐富、休閒機能便利，鄰近三軍總醫院醫療資源完善，對於周邊科技園區、醫療院所從業人員或退休族群的居住需求相當便利，近一年成交136戶，平均每坪成交單價約78.3萬元。

捷運文德站與捷運葫洲站近一年累計成交72戶與71戶，排名文湖線第6與第8。

陳金萍指出，捷運文德站位於內湖科技園區外圍，鄰近碧湖公園豪宅聚落，加上麗山國小、麗山國中明星學區，居住品質佳，近一年平均每坪成交單價約77萬元。

捷運葫洲站鄰近內湖二期、四期等低密度重劃區，周邊有大湖公園、白鷺鷥山等清幽環境，吸引追求生活品質的購屋族群，近一年平均每坪成交單價79.2萬元。

文湖線行經大安區共計5個站點，其中有四個站點周邊住宅交易量進入文湖線熱銷站點前十名。

陳金萍說明，捷運科技大樓站、大安站、以及忠孝復興站皆位於大安區核心地帶，周邊房價皆已破百，依然吸引高資產客群置產。

而捷運六張犁站位於大安區與信義區交界處，鄰近台北醫學大學與臨江街夜市，往敦化南路、基隆路等商業中心也很便利，機能相當完善，近一年累計110戶成交，排名第二，平均每坪成交單價83.3萬元，與大安區、信義區中心相較，房價相對實惠。

文湖線熱銷站點排名第三的捷運中山國中站，近一年成交98戶，平均房價80.2萬元。

陳金萍指出，捷運中山國中站位在中山區與松山區交界，鄰近松山機場與敦北民生商圈，對於經常搭機的商務客群相當便利，台北市每坪8字頭房價，加上機場與捷運機能，滿足了不少商務客群置產需求。

位於文山區的捷運萬芳醫院站與辛亥站分別是排行榜上唯二每坪房價6字頭的捷運站點。

陳金萍補充，文山區位於台北市南緣，儘管發展較早，但受地形限制房價仍屬台北市相對低價區域，萬芳醫院站周邊房市近一年交易72戶，排名第6，辛亥站成交59戶排名第9，顯示在預算有限下，透過時間換取空間與房價的購屋族仍不在少數。