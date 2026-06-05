「UK DAY 英國日」6月台中、台北開展 投資移民一站搞定

英國擁有透明健全的房市制度、世界頂尖的教育資源，加上英鎊匯率近年維持相對低檔，對有意將資產版圖向外延伸、或正在規劃子女赴英求學的家庭而言，正是布局的最佳時機。

深耕英國市場逾17年的英商「首都集團(One Move Group)」，今年攜手英國富時100住宅地產龍頭開發商「Barratt Redrow」，推出首屆「UK DAY 2026英國日」一站式年度交流盛會。

預計於6月10日(三)台中日月千禧酒店、6月12日(五)至13日(六)台北W HOTEL接連舉辦，涵蓋置產、教育、移民、租賃、法律、貸款、稅務七大主題，一站式滿足對英國有所規劃的各類族群需求。

英商首都集團2009年創立於倫敦，並陸續於曼徹斯特、台北、台中、香港等地設立辦公室，是目前台灣市場上少數真正在英國設有實體據點的海外不動產公司，並提供房產銷售、物業管理、稅務架構規劃等一條龍服務。

該集團以「立足台灣、放眼大不列顛」為出發點，首度推出UK DAY，致力構建集結房產、教育、移民與生活文化的多元對話空間，讓台灣人得以在本地就系統性接軌英國資源。

贊助方Barratt Redrow，市值逾新台幣1,500億元，是全英唯一連續17年獲得最高五星級客戶滿意度認證的「國民級」大型開發商，此次將帶來囊括倫敦東南西北的六大精選建案，更是Barratt Redrow首度來台，直接在會場上與台灣民眾面對面交流，對有意布局英國房產的投資人而言，實屬難得機會。

英商首都集團創辦人Vicky Chang 指出，許多台灣客戶在接觸英國市場時，面對的往往是一整串彼此牽連的決策：房子登記在誰名下、稅務架構如何規劃、孩子念哪所學校、移民身份如何配合、貸款結構怎麼安排，並說明：「舉辦UK DAY英國日的初衷，就是把這些專家拉進同一個空間，讓所有對英國的疑問，都能在同一天找到答案。」

展會陣容十分堅強，涵蓋教育機構Hampton Education漢普敦教育機構、EZGO易齊國際移民公司、PCB Lawyers律師事務所，以及SPF貸款顧問公司，根據各自的專業領域帶來精彩講座；另有駿伸企業代理的英國皇家御用果醬品牌「Tiptree」，將以禮品贊助商形式參與。

活動現場除了各品牌的專屬一對一諮詢區，三天各時段也都安排精彩主題講座。台中場6月10日五場講座涵蓋房產投資心法、私校申請趨勢、持有架構與稅務法律、移民解析及房屋貸款實戰策略，從資產配置到子女教育、從法規到融資，幾乎是一套完整的英國布局入門。

台北場則於6月12日、13日接力登場：12日以家長族群為核心，講座主題圍繞留學選房、私校申請與移民規劃；13日轉向投資人視角，聚焦跨境稅務規劃與英國租屋攻略，每場講座均針對該主題提供深度解析，讓與會者能獲得具體參考方向。

作為首屆年度活動，英商首都集團希望「UK DAY 2026英國日」能逐年成為台灣人系統性認識英國、建立跨國資源網絡的固定平台。對正在觀望英國市場的人而言，可說是最佳入門了解的機會，活動官網ukday.tw現正開放免費報名中。

英國日涵蓋置產、教育、移民、租賃、稅務等七大主題，一站式滿足各類族群需求。圖／業者提供