台股飆漲帶旺豪宅？「元利信義聯勤」兩買方各砸4.4億元現金入手

央行信用管制措施發酵之際，國內房市幾乎陷入停滯，不過北市高總價市場卻出現天價交易。

根據台北地政雲，北市大安區「元利信義聯勤」25、26樓戶分別於去年11月、今年1月交易，兩戶總坪數約181.2、172.8坪，總價以4億4,218萬元、4億3,713萬元成交，換算每坪單價分別為283.6、285.7萬元。

若排除具特殊意義的「陶朱隱園」個案，此兩筆交易創2021年以來北市最高單價紀錄。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，近期房市景氣明顯趨緩，指標豪宅仍能持續創天價，顯示具保值空間、特殊景觀的豪宅物件，仍受部分高資產族群青睞。

值得注意的是，「元利信義聯勤」兩筆交易的兩位買方皆為自然人，且均未設定貸款，形同全現金交易。

住商不動產北市區協理錢思明分析，在當前限貸環境下，一般消費者購屋往往受貸款成數所局限，進而壓縮整體買氣；不過，高資產族群購置豪宅時，考量更多的是資產配置、家族傳承及未來保值性，因此倘若現金融資條件有限，則是直接端出大筆現金，以免去申貸排隊等困擾。

進一步對照交易時間點可發現，信義聯勤兩筆成交恰巧落在台股大幅上漲期間。2025年11月底雖因「AI泡沫論」，台股出現震盪，但之後逐漸升溫，直至2026年1月強勢反彈，更在當月突破3萬點大關。

賴志昶指出，高資產族群置產角度與常人不同，如在去年11月台股震盪或是今年1月暴漲之際，金融環境不確定性升高，讓金字塔頂端人口思考資產要如何保值與傳承，此時兼具地段、景觀與產品稀有性的指標豪宅，自然成為該族群資金停泊之處。